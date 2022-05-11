Визажист Дитятовская рассказала об особенностях летнего макияжа

Эксперт сервиса «СберУслуги» и визажист Мария Дитятовская рассказала, от какой декоративной косметики можно отказаться летом.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что в летний сезон можно отказаться от праймеров, плотных тональных кремов и нестойких продуктов для глаз.

В качестве базы визажист советует средства с лёгкими текстурами — флюиды и BB кремы. Но можно отказаться и от них, заменив на минеральную пудру.

«Часто летом советуют выбирать водостойкую тушь, но лично я не поддерживаю эту позицию. Использовать такую тушь на каждодневной основе — значит подвергать ресницы очень долгому и тщательному демакияжу. Мой выбор — термотушь, которая легко смывается тёплой водой, но при этом не растекается, не размазывается и не осыпается в течение дня», — добавила она.

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