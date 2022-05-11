Визажист Дитятовская рассказала об особенностях летнего макияжа

Короткая ссылка
Эксперт сервиса «СберУслуги» и визажист Мария Дитятовская рассказала, от какой декоративной косметики можно отказаться летом.
Визажист Дитятовская рассказала об особенностях летнего макияжа
  • Gettyimages.ru
  • © Jodie Griggs

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что в летний сезон можно отказаться от праймеров, плотных тональных кремов и нестойких продуктов для глаз.

В качестве базы визажист советует средства с лёгкими текстурами — флюиды и BB кремы. Но можно отказаться и от них, заменив на минеральную пудру.

«Часто летом советуют выбирать водостойкую тушь, но лично я не поддерживаю эту позицию. Использовать такую тушь на каждодневной основе — значит подвергать ресницы очень долгому и тщательному демакияжу. Мой выбор — термотушь, которая легко смывается тёплой водой, но при этом не растекается, не размазывается и не осыпается в течение дня», — добавила она.

Ранее психолог, диетолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал о вредных для здоровья напитках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить