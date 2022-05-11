В Подмосковье прокомментировали ситуацию на рынке труда

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства прокомментировал ситуацию на рынке труда.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию на рынке труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас 21 тыс. безработных зарегистрирована и 93 тыс. вакансий. Есть динамика за март: +14%. Поэтому обращаю внимание и отраслевиков, и глав на то, что каждое предприятие должно почувствовать наше внимание. Ну и, конечно, профобучение тоже должно вестись очень грамотно», — отметил Воробьёв.

Среди других мер укрепления экономики Подмосковья — планы по созданию дополнительных 14 тыс. рабочих мест и поддержка малого бизнеса.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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