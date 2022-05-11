В Подмосковье прокомментировали ситуацию на рынке труда

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства прокомментировал ситуацию на рынке труда.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас 21 тыс. безработных зарегистрирована и 93 тыс. вакансий. Есть динамика за март: +14%. Поэтому обращаю внимание и отраслевиков, и глав на то, что каждое предприятие должно почувствовать наше внимание. Ну и, конечно, профобучение тоже должно вестись очень грамотно», — отметил Воробьёв.

Среди других мер укрепления экономики Подмосковья — планы по созданию дополнительных 14 тыс. рабочих мест и поддержка малого бизнеса.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.