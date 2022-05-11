Минпросвещения разработало рекомендации по созданию профильных инженерных классов
- Gettyimages.ru
- © Geo Piatt
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Отмечается, что в инженерных классах смогут учиться школьники с хорошими оценками по математике, физике и информатике.
Профильные классы будут созданы в следующем учебном году.
Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.