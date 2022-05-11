Минпросвещения разработало рекомендации по созданию профильных инженерных классов

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Министерство просвещения разработало методические рекомендации по созданию инженерных классов судо- и авиастроительного профилей в школах.
Минпросвещения разработало рекомендации по созданию профильных инженерных классов
  • Gettyimages.ru
  • © Geo Piatt

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что в инженерных классах смогут учиться школьники с хорошими оценками по математике, физике и информатике.

Профильные классы будут созданы в следующем учебном году.

Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.

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