Опрос: 66% россиян не испытывают трудности от ухода иностранных брендов из России
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Большая часть респондентов — 66% — указали, что не испытывают дискомфорта из-за ухода зарубежных брендов. 61% россиян смогли найти альтернативу иностранным брендам.
Согласно результатам, в области культуры наибольшей потерей россияне назвали концерты иностранных музыкальных исполнителей и авторский контент стриминговых сервисов — 24% и 20% соответственно. Отсутствием премьер зарубежных фильмов в кинотеатрах озабочены 56%.
Наряду с этим 42% россиян отметили, что больше всего «ударил по кошельку» рост цен на медикаменты. Следом идут продукты питания (22%), одежда (16%), бытовая техника (12%), косметика и парфюмерия, хозяйственные товары (8%). 83% отметили увеличение цен на товары для детей.
Также 83% респондентов положительно относятся к параллельному импорту и считают, что он необходим для всех или некоторых отраслей.
Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.