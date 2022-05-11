Опрос: 66% россиян не испытывают трудности от ухода иностранных брендов из России

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Социальная сеть TenChat провела опрос среди более чем 13 тыс. россиян с целью изучения отношения к уходу иностранных компаний и сервисов из страны и их импортозамещению отечественными аналогами.
Опрос: 66% россиян не испытывают трудности от ухода иностранных брендов из России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет «Газета.Ru».

Большая часть респондентов — 66% — указали, что не испытывают дискомфорта из-за ухода зарубежных брендов. 61% россиян смогли найти альтернативу иностранным брендам.

Согласно результатам, в области культуры наибольшей потерей россияне назвали концерты иностранных музыкальных исполнителей и авторский контент стриминговых сервисов — 24% и 20% соответственно. Отсутствием премьер зарубежных фильмов в кинотеатрах озабочены 56%.

Наряду с этим 42% россиян отметили, что больше всего «ударил по кошельку» рост цен на медикаменты. Следом идут продукты питания (22%), одежда (16%), бытовая техника (12%), косметика и парфюмерия, хозяйственные товары (8%). 83% отметили увеличение цен на товары для детей.

Также 83% респондентов положительно относятся к параллельному импорту и считают, что он необходим для всех или некоторых отраслей.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня»  высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.

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