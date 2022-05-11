Плановое отключение горячей воды начнётся в Подмосковье 1 июня
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«Ежегодное отключение горячей воды в летний период — необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период», — приводит его слова телеканал «360».
Уточняется, что отключения воды будут продолжаться с 1 июня по 31 августа, однако продлятся не более 14 календарных дней.
В свою очередь, Радио 1 сообщило, что график отключения горячей воды в Подмосковье разместили на интерактивной карте коммунальных услуг.