Плановое отключение горячей воды начнётся в Подмосковье 1 июня

В Московской области сезон плановых отключений горячей воды начнётся 1 июня. Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Ежегодное отключение горячей воды в летний период — необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период», — приводит его слова телеканал «360».

Уточняется, что отключения воды будут продолжаться с 1 июня по 31 августа, однако продлятся не более 14 календарных дней.

В свою очередь, Радио 1 сообщило, что график отключения горячей воды в Подмосковье разместили на интерактивной карте коммунальных услуг.