Специалисты «Малого бизнеса Москвы» провели тысячи консультаций с предпринимателями

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Почти 39 тыс. консультаций с начала 2022 года получили столичные предприниматели от ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Специалисты «Малого бизнеса Москвы» провели тысячи консультаций с предпринимателями
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, востребованной темой стали доступные меры поддержки бизнеса, таких консультаций было проведено более 10,5 тыс.

Также предприниматели часто интересовались льготным кредитованием, содействием арендаторам и запуском стартапа.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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