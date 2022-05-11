Специалисты «Малого бизнеса Москвы» провели тысячи консультаций с предпринимателями
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, востребованной темой стали доступные меры поддержки бизнеса, таких консультаций было проведено более 10,5 тыс.
Также предприниматели часто интересовались льготным кредитованием, содействием арендаторам и запуском стартапа.
Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.