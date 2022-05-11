Специалисты «Малого бизнеса Москвы» провели тысячи консультаций с предпринимателями

Почти 39 тыс. консультаций с начала 2022 года получили столичные предприниматели от ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, востребованной темой стали доступные меры поддержки бизнеса, таких консультаций было проведено более 10,5 тыс.

Также предприниматели часто интересовались льготным кредитованием, содействием арендаторам и запуском стартапа.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.