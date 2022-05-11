В Федерации парусного спорта Подмосковья назвали лучшие водоёмы для занятий

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Член президиума Федерации парусного спорта Московской области Михаил Петрига перечислил лучшие водоёмы для занятий парусным спортом.
В Федерации парусного спорта Подмосковья назвали лучшие водоёмы для занятий
  • Gettyimages.ru
  • © Carl Michael Alarcon / EyeEm

«В Подмосковье минимум семь больших водохранилищ, где можно заниматься парусным спортом. Это Клязьминское водохранилище, Пироговский плёс Клязьминского водохранилища, Учинское водохранилище, Пяловское, Пестовское, Икшинское», — приводит его слова Радио 1.

Петрига также отметил, что всего в Подмосковье существует более 40 мест для занятия парусным спортом, в том числе сети яхт-клубов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут около 40 уборок природных территорий в разных регионах России.

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