В Федерации парусного спорта Подмосковья назвали лучшие водоёмы для занятий
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«В Подмосковье минимум семь больших водохранилищ, где можно заниматься парусным спортом. Это Клязьминское водохранилище, Пироговский плёс Клязьминского водохранилища, Учинское водохранилище, Пяловское, Пестовское, Икшинское», — приводит его слова Радио 1.
Петрига также отметил, что всего в Подмосковье существует более 40 мест для занятия парусным спортом, в том числе сети яхт-клубов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут около 40 уборок природных территорий в разных регионах России.