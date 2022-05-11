В Федерации парусного спорта Подмосковья назвали лучшие водоёмы для занятий

Член президиума Федерации парусного спорта Московской области Михаил Петрига перечислил лучшие водоёмы для занятий парусным спортом.

«В Подмосковье минимум семь больших водохранилищ, где можно заниматься парусным спортом. Это Клязьминское водохранилище, Пироговский плёс Клязьминского водохранилища, Учинское водохранилище, Пяловское, Пестовское, Икшинское», — приводит его слова Радио 1.

Петрига также отметил, что всего в Подмосковье существует более 40 мест для занятия парусным спортом, в том числе сети яхт-клубов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут около 40 уборок природных территорий в разных регионах России.