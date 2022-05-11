Биолог Абизов предупредил о растущих в Московской области ядовитых ягодах

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Биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов рассказал, какие ядовитые ягоды растут в Московской области.
Биолог Абизов предупредил о растущих в Московской области ядовитых ягодах
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasiia Shavshyna

«В Подмосковье широко распространён волчник обыкновенный, обладающий красными плодами, розовыми или сиреневыми цветками. Цветёт в начале мая», — приводит его слова Радио 1.

Абизов отметил, что входящие в его состав кумарины вызывают отёк дыхательных путей и ротовой полости.

Он также предупредил об опасности ягод вороньего глаза, майского ландыша и кавказской купены. 

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области начали обрабатывать парки от клещей.

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