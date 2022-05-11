Ульяновская область отправила в Донбасс партию гумпомощи весом 140 тонн

В Ульяновской области собрали ещё 140 т гуманитарной помощи жителям Донбасса. Всего отправлено семь фур.

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Колонна из семи фур с гуманитарной помощью отправилась с площади 30-летия Победы Ульяновска. Это уже третья партия гуманитарной помощи, собранная жителями области.

В регионе организовано пять центров сбора продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

Помимо этого, Ульяновская область дважды принимала составы с эвакуированными жителями республик Донбасса — всего свыше 1200 беженцев.

Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.