В Челябинской области зарегистрировали 146 случаев коронавируса за сутки

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В Челябинской области зарегистрировали 146 случаев коронавируса за последние сутки.
В Челябинской области зарегистрировали 146 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровели за минувшие 24 часа 147 жителей. Под наблюдением врачей находятся 1932 пациента.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 309 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились 316 жителей.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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