В Кемеровской области выявили 84 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
С начала пандемии в регионе заболели 162 738 жителей, вылечились 159 215.
На лечении находится 1191 пациент.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 4102 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.