В Кемеровской области выявили 84 случая коронавируса за сутки

В Кемеровской области выявили 84 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 75 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

С начала пандемии в регионе заболели 162 738 жителей, вылечились 159 215.

На лечении находится 1191 пациент.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 4102 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.