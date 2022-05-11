В Кемеровской области выявили 84 случая коронавируса за сутки

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В Кемеровской области выявили 84 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 75 жителей.
В Кемеровской области выявили 84 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Sigrid Gombert

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

С начала пандемии в регионе заболели 162 738 жителей, вылечились 159 215.

На лечении находится 1191 пациент.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 4102 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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