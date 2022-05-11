Путин поручил центру «Сириус» заняться поддержкой развития талантов у детей в ДНР и ЛНР

В ходе заседания попечительского совета фонда «Талант и успех» (создатель «Сириуса») президент России Владимир Путин сказал, что считает необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает ТАСС.

«Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях, разработать специальные программы подготовки педагогов», — сказал президент России.

Глава государства также подчеркнул, что жители Донбасса нуждаются в поддержке.