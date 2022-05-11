Путин поручил центру «Сириус» заняться поддержкой развития талантов у детей в ДНР и ЛНР
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
Об этом сообщает ТАСС.
«Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях, разработать специальные программы подготовки педагогов», — сказал президент России.
Глава государства также подчеркнул, что жители Донбасса нуждаются в поддержке.