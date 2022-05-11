В Иркутской области зафиксировали 37 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 37 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 292 603.

«За сутки с болезнью справились 98 человек, с начала пандемии — 287 908», — отметили в штабе.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4102 случая коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.