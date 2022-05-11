В Ростовской области подтвердили 47 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 47 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 374 тыс. Коэффициент распространения вируса — почти 1,7.

Выздоровели с начала пандемии 361,8 тыс. человек. В настоящее время в больницах находятся 302 пациента.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4102 случая коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.