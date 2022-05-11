В Оренбургской области зарегистрировали 48 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 48 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 48 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 215 717. Выздоровели 210 377 жителей, в том числе 71 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 42 случая коронавируса за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на республиканский Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 182 262 жителя. Вылечились 174 868 человек, включая 98 за последние 24 часа.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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