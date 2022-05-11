В Удмуртии выявили 35 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 35 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 28 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2688 пациентов, в ковидных центрах — 151 пациент в состоянии средней тяжести, 16 — в тяжёлом.

Общее число заболевших в республике достигло 166 285, выздоровевших — 161 799, передаёт izhlife.ru.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.