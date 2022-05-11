Аналитики: число апартаментов в новостройках Москвы выросло в 15 раз за год

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Аналитики компании «Метриум» сообщили, что предложение апартаментов в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы выросло в 15 раз за последний год.
Аналитики: число апартаментов в новостройках Москвы выросло в 15 раз за год
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишут «Известия».

Общее число доступных к приобретению жилищных объектов составило 4,7 тыс., их средняя стоимость — 4,5 млн рублей.

В I квартале 2022 года 11% помещений, выставленных на продажу, представляли собой апартаменты сегмента «эконом». Для сравнения: в 2021-м их число не превышало 1%.

Стоимость апартаментов в комплексах экономкласса также возросла. Квадратный метр подорожал на 24% — с 215 тыс. рублей в I квартале 2021 года до 266 тыс. рублей за кв. м в I квартале 2022-го.

Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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