Москва стала самым популярным туристическим направлением на майские праздники
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Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
В сообщении также сказано, что в пятёрку лидеров вместе с Москвой вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи.
Кроме того, туристы отправлялись на отдых в Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Воронеж.
Отмечается также, что доля зарубежных направлений составила лишь 2,5% от общего числа поездок.
Ранее НСН рассказала об учреждении грантов организаторам мероприятий в сфере делового туризма в столице.