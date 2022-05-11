Москва стала самым популярным туристическим направлением на майские праздники. Уточняется, что учитывались только железнодорожные поездки.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

В сообщении также сказано, что в пятёрку лидеров вместе с Москвой вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи.

Кроме того, туристы отправлялись на отдых в Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Воронеж.

Отмечается также, что доля зарубежных направлений составила лишь 2,5% от общего числа поездок.

Ранее НСН рассказала об учреждении грантов организаторам мероприятий в сфере делового туризма в столице.