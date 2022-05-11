Диетолог Соломатина перечислила продукты с бодрящими свойствами

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что корица, ананас и сухофрукты способны взбодрить человека не хуже кофе.

Продукты с кофеином, а также богатая белком еда и ряд других продуктов могут придать бодрость, сказала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Например, если добавить корицу в утренний напиток, она поможет организму усвоить глюкозу и проснуться. Также придаст бодрости чёрный шоколад или какао.

«В яйцах содержится полноценный белок, а внутри желтка — холин, то есть предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, как известно, ускоряет передачу нервных импульсов», — добавила Соломатина.

Также, по её словам, взбодриться помогут ананасы, сухофрукты и цветная капуста.

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