Жители Москвы оставили в сервисе «Вывоз ненужных вещей» более 15 тысяч заявок за полгода
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Чаще всего на утилизацию отправляют стиральные машины, холодильники, газовые и электрические плиты.
Отмечается, что, помимо крупногабаритной техники, можно избавиться и от старых автомобилей. Утилизацией занимается промышленная компания.
Сервис функционирует с октября 2021 года.
Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.