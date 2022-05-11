Жители Москвы оставили в сервисе «Вывоз ненужных вещей» более 15 тысяч заявок за полгода

Более 15,4 тыс. заявок жители Москвы подали в сервисе «Вывоз ненужных вещей» за шесть месяцев, в среднем это 80 заявок в день.

Gettyimages.ru

© RunPhoto

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства. Чаще всего на утилизацию отправляют стиральные машины, холодильники, газовые и электрические плиты. Отмечается, что, помимо крупногабаритной техники, можно избавиться и от старых автомобилей. Утилизацией занимается промышленная компания. Сервис функционирует с октября 2021 года. Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.