Жители Москвы оставили в сервисе «Вывоз ненужных вещей» более 15 тысяч заявок за полгода

Короткая ссылка
Более 15,4 тыс. заявок жители Москвы подали в сервисе «Вывоз ненужных вещей» за шесть месяцев, в среднем это 80 заявок в день.
Жители Москвы оставили в сервисе «Вывоз ненужных вещей» более 15 тысяч заявок за полгода
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Чаще всего на утилизацию отправляют стиральные машины, холодильники, газовые и электрические плиты.

Отмечается, что, помимо крупногабаритной техники, можно избавиться и от старых автомобилей. Утилизацией занимается промышленная компания.

Сервис функционирует с октября 2021 года.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить