Минкультуры разработало план выполнения Концепции развития креативных индустрий
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Как пишет «Парламентская газета», в первую очередь в России намерены создать нормативную и правовую базу креативной индустрии.
К 2024 году понятие «институт творческих (креативных) индустрий» закрепят в законодательстве.
Кроме того, план рассказывает, как обучать востребованных экономикой специалистов. Например, с 2023 года в школах введут программы «Творческое предпринимательство», но пока как допзанятие.
С 2024 года собираются обновить ФГОСы среднего общего и среднего профессионального образования, включив в них направления подготовки в сфере креативных индустрий.
Повышение квалификации предусмотрено и для госслужащих, региональных команд и субъектов предпринимательства в рассматриваемой сфере.
Как информировал «Взгляд», в Госдуме обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций.