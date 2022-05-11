Минкультуры разработало план выполнения Концепции развития креативных индустрий

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Минкультуры России разработало план выполнения принятой в стране Концепции развития креативных индустрий.
Минкультуры разработало план выполнения Концепции развития креативных индустрий
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

Как пишет «Парламентская газета», в первую очередь в России намерены создать нормативную и правовую базу креативной индустрии.

К 2024 году понятие «институт творческих (креативных) индустрий» закрепят в законодательстве.

Кроме того, план рассказывает, как обучать востребованных экономикой специалистов. Например, с 2023 года в школах введут программы «Творческое предпринимательство», но пока как допзанятие.

С 2024 года собираются обновить ФГОСы среднего общего и среднего профессионального образования, включив в них направления подготовки в сфере креативных индустрий.

Повышение квалификации предусмотрено и для госслужащих, региональных команд и субъектов предпринимательства в рассматриваемой сфере.

Как информировал «Взгляд», в Госдуме обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций.

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