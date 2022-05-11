В России спрос на дешёвую загородную недвижимость вырос на 25—30%
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В беседе с «Известиями» он также сообщил, что стоимость купленных объектов снизилась на 15—20%.
Россияне выбирают максимально доступные варианты: средняя цена предложения на рынке по сравнению с прошлым годом сейчас выше на 9%, добавил эксперт.
По мнению Саукова, массовая скупка дешёвых вариантов недвижимости будет постепенно вести к росту средней стоимости загородного жилья.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.