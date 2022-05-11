В России спрос на дешёвую загородную недвижимость вырос на 25—30%

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Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал, что с января по апрель 2022 года спрос на самые дешёвые загородные дома и участки в России вырос на 25—30% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В России спрос на дешёвую загородную недвижимость вырос на 25—30%
  • Gettyimages.ru
  • © da-kuk

В беседе с «Известиями» он также сообщил, что стоимость купленных объектов снизилась на 15—20%.

Россияне выбирают максимально доступные варианты: средняя цена предложения на рынке по сравнению с прошлым годом сейчас выше на 9%, добавил эксперт.

По мнению Саукова, массовая скупка дешёвых вариантов недвижимости будет постепенно вести к росту средней стоимости загородного жилья.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.

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