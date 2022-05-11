Медведев: цели российской спецоперации будут достигнуты

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Комментируя сообщения о том, что палата представителей конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму $40 млрд, Медведев заявил, что цель этой поддержки — «продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире».

«Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг», — подчеркнул зампред Совбеза, добавив, что «цели спецоперации будут достигнуты».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.