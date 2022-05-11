Иммунолог Викулов назвал распространённые в летний период инфекции
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Наиболее распространённая проблема — кишечные инфекции, сообщил специалист в беседе с URA.RU.
«Существует несколько десятков кишечных инфекций, у которых огромное количество различий. Есть кишечные инфекции с поражением печени, это вирусный гепатит А. Есть кишечные инфекции с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, соответственно, проявления бывают разные: в виде диарейного синдрома, симптомов интоксикации, обезвоживания», — сказал Викулов.
Инфекционист объяснил, что соблюдение нескольких правил позволит избежать подобных проблем со здоровьем.
Так, важно мыть руки, правильно обрабатывать и готовить пищу, использовать чистую воды для питья и прочее.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.