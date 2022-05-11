Володин заявил о необходимости укрепления первичного звена здравоохранения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости повышения качества медпомощи и укрепления первичного звена здравоохранения, а также о продвижении в обществе здорового образа жизни.

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Об этом сообщает РИА Новости. «Важно искать комплексные решения по повышению качества медицинской помощи и укреплению первичного звена здравоохранения. Продвигать в обществе здоровый образ жизни», — сказал Володин на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллу Самойлову взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами.