Володин заявил о необходимости укрепления первичного звена здравоохранения
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Важно искать комплексные решения по повышению качества медицинской помощи и укреплению первичного звена здравоохранения. Продвигать в обществе здоровый образ жизни», — сказал Володин на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллу Самойлову взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами.