Володин заявил о необходимости укрепления первичного звена здравоохранения

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости повышения качества медпомощи и укрепления первичного звена здравоохранения, а также о продвижении в обществе здорового образа жизни.
Володин заявил о необходимости укрепления первичного звена здравоохранения
  • © duma.gov.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно искать комплексные решения по повышению качества медицинской помощи и укреплению первичного звена здравоохранения. Продвигать в обществе здоровый образ жизни», — сказал Володин на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллу Самойлову взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами.

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