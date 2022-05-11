Психолог Никольская назвала способы обретения внутреннего баланса

Психолог Алёна Никольская рассказала, как добиться ощущения внутреннего баланса и сохранить его.

«В ресурсном состоянии мы чувствуем себя уверенно, нам легче добиваться поставленных целей и задач, но в определённые моменты жизни это ощущение уходит», — сказала она в беседе с Пятым каналом.

Такое случается, когда человек прекращает заботиться о себе, трудится на износ.

Эксперт посоветовала заранее планировать свои дела, чередовать сложные задачи с простыми, хвалить себя и мыслить о себе и об окружающих только в позитивном ключе.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.