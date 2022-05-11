Врач-диетолог Соломатина рассказала о способах снизить давление

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о способах снизить давление.

В беседе с сайтом «Москва 24» она перечислила продукты, которые стоит употреблять, чтобы снизить давление. Среди них продукты, содержащие калий и магний, а также ягоды и ромашковый чай.

«Ягоды тёмного цвета, такие как черноплодная рябина, черника, голубика, ежевика, укрепляют сосудистую стенку, капилляры. От нормальной работы капилляров зависит, как кровь перераспределяется на периферию, и давление понижается», — объяснила эксперт.

По её словам, магний расслабляет сосудистую стенку, таким образом давление понижается. Он содержится в орехах, семечках и какао. А калий, подчёркивает эксперт, — это натуральный диуретик, который также поможет людям, страдающим повышенным давлением. Такие продукты, как арбузы, огурцы и печёный картофель, содержат много калия.

«Продукты, которые содержат нитраты, также помогут. Нитраты являются стимуляторами выработки оксида азота, который тоже отвечает за расслабление сосудистой стенки и понижение давления. Особенно богата ими свёкла и редиска», — рассказала врач.

Ромашковый чай и цикорий помогают при повышенном давлении, вызванном стрессом, уточняет Соломатина.

Ранее диетолог Обложко в беседе с Nation News порекомендовал есть шпинат для снижения давления.