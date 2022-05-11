В Минэнерго предложили урезать льготы на топливо для авиакомпаний

Минэнерго России предложило правительству скорректировать механизм расчётов демпфера для авиакомпаний.

Согласно копии письма с предложением, которым располагают «Известия», бюджет компенсировал авиаперевозчикам 85% стоимости керосина, исходя из средней стоимости топлива в отечественных аэропортах.

Для возврата к «справедливому» ценообразованию в ведомстве предложили отвязать расчёт компенсации от экспортной альтернативы и считать его как разницу между биржевой и индикативной (55,9 тыс. рублей) ценами внутреннего рынка.

При этом отмечается, что если экспортная альтернатива опять окажется ниже внутренних цен, то нужно будет вернуться к расчёту от экспортных.

В феврале Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.