Глава СК России Бастрыкин поздравил россиян с Днём победы

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил россиян с Днём победы.

«Минуло 77 лет с того дня, когда посягнувшие на наши земли немецко-фашистские захватчики потерпели сокрушительное поражение. Это трудные, но одновременно счастливые годы, когда фактически заново отстраивались разрушенные города, семимильными шагами развивались наука и промышленность. Всё это — достижения свободных людей сильной и независимой страны», — заявил Бастрыкин, текст поздравления приводится на сайте СК России.

Он отметил, что победа в Великой Отечественной войне остаётся столпом национального единства России.

Ранее россиян с Днём победы поздравил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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