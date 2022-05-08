Около 100 домов пострадали в результате пожара в трёх населённых пунктах Кузбасса
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
«На территории Кемеровской области в трёх населённых пунктах пострадало 98 жилых домов. Для борьбы с огнём привлечены 124 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда», — указали в МЧС.
В ведомстве добавили, что тушение пожаров продолжается.
Ранее стало известно, что режим ЧС введён на всей территории Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий.