Бастрыкин поручил расследовать преступление против российских журналистов в Берлине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств совершения преступления против российский журналистов в Берлине.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей», — говорится в сообщении ведомства.

Глава СК поручил запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.

Ранее посольство России в Берлине сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.