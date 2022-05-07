Бастрыкин поручил расследовать преступление против российских журналистов в Берлине
- РИА Новости
«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей», — говорится в сообщении ведомства.
Глава СК поручил запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.
Ранее посольство России в Берлине сообщило о предотвращении вероятной попытки теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.