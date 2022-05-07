В Перу представительницу сборной ВС России наградили премией «Лучший спортсмен CISM 2021 года»

В Перу представительницу сборной Вооружённых сил России сержанта Владу Кривенко (ВДВ, Рязань) наградили премией «Лучший спортсмен CISM 2021 года».

Отмечается, что на совете директоров CISM в столице Перу путём тайного голосования членов совета директоров CISM определили победителей премии «Лучший спортсмен CISM 2021 года». В том числе победителем стала Влада Кривенко, являющаяся трёхкратной победительницей и обладательницей двух серебряных наград 44-го чемпионата мира CISM по парашютному спорту.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 6 мая.

Российскую делегацию на мероприятии возглавил член совета директоров CISM от Европы, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман. Кроме того, в состав делегации вошёл начальник Центрального спортивного клуба армии, президент спортивного комитета CISM по скалолазанию полковник Артём Громов.

Также сообщалось, что президенты спортивных комитетов Международного совета военного спорта (CISM) приняли решение, что V зимние Всемирные военные игры состоятся в 2025 году в Швейцарии. При этом VIII летние Всемирные военные игры перенесены на 2027 год.

Кроме того, был затронут вопрос проведения в России III Всемирных курсантских игр, которые пройдут в августе этого года в Санкт-Петербурге.

Открытие соревнований состоится 5 августа. К настоящему времени предварительно свои заявки на участие в соревнованиях подали более 1 тыс. спортсменов-курсантов из 17 стран. Окончательные заявки будут приниматься до 6 июня.