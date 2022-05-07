В МВД сообщили о доработке проекта о доступе к компьютерной информации в ходе розыска

Законопроект, предусматривающий доступ к компьютерной информации во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, вернули на доработку в МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.