В МВД сообщили о доработке проекта о доступе к компьютерной информации в ходе розыска

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Законопроект, предусматривающий доступ к компьютерной информации во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, вернули на доработку в МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»... возвращён в МВД России на доработку», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в рамках данного законопроекта предлагается дополнить перечень оперативно-разыскных мероприятий проведением исследования компьютерной информации.

В декабре 2021 года начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил, что МВД России подготовило проект закона, предлагающего установление единого механизма получения сведений у банков по судебному решению для проведения доследственных проверок.

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