Уроженцу Таджикистана восстановили трудовой патент после запроса RT в МВД

Герой публикации RT, 30-летний Сухроб Маликов из Москвы, который на протяжении года не мог работать из-за аннулированного трудового патента, получил документ в рамках совместного с МВД проекта «Не один на один». В отношении него также был снят запрет на въезд в Россию. Год назад на мужчину был составлен административный протокол за работу без разрешения, однако это решение он оспорил в суде. Несмотря на то что ему удалось доказать свою правоту, с него не снимали ограничения. После запроса RT в МВД проблема была решена.

© Фото из личного архива, АГН «Москва» / Никеричев Андрей

Житель Москвы 30-летний Сухроб Маликов получил трудовой патент, кроме того, в отношении него был снят запрет на въезд в Россию. Об этом RT рассказала его гражданская жена Виктория Новикова.

«Запрет на въезд был снят 19 января. Сухроб улетал в Таджикистан. Когда вернулся, на границе проблем не возникло. Его пропустили без вопросов. На оформление патента даётся один месяц после приезда, поэтому мы сразу же сделали регистрацию и попытались подать документы. При первом обращении возникли сложности, но позже благодаря помощи сотрудников МВД у нас всё приняли, а через месяц выдали патент. Огромное-преогромное спасибо вам и сотрудникам МВД, которые нам помогли. Без вас мы бы не справились», — говорит Виктория.

Патент был действителен

Сухроб Маликов родился в Таджикистане, но уже 13 лет живёт и работает в России. Ежегодно мужчина оформлял трудовой патент. Однако прошлой весной на него составили административный протокол за якобы просроченный документ.

Как ранее рассказывал RT, Сухроб занимался ремонтом квартир. В марте прошлого года к нему на объект пришли сотрудники полиции и после проверки установили, что патент просрочен. В материалах дела написано, что мужчина нарушил п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», так как работал без трудового патента. При этом, по словам Новиковой, документ был выдан в апреле 2020 года и действовал в течение 12 месяцев. Оплату за него Сухроб вносил без промедлений.

После Маликова отправили в отдел полиции, где он провёл сутки, а затем доставили в Тушинский районный суд. Там ему вручили постановление, согласно которому он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ, и приговорён к штрафу в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Супруги сразу же подали жалобу в Московский городской суд. В августе состоялось заседание, на котором было принято решение в пользу Маликова.

Как отмечается в резолютивной части, суд первой инстанции не проверил все обстоятельства дела.

Так, согласно сведениям Центральной базы данных учёта иностранных граждан (АС ЦБДУИГ), отделом внешней трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Москве Маликову был оформлен патент на работу с 17 апреля 2020 года. Вместе с тем адвокат Маликова предоставил доказательства ежемесячной оплаты патента в период с мая 2020 года по март 2021 года включительно.

Таким образом, судья пришёл к выводу, что Маликов имел право осуществлять трудовую деятельность на территории Москвы. Дело было закрыто в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Не исключали из списка

Однако проблемы Маликова на этом не закончились. В сентябре он обратился с заявлением о выдаче патента на работу, но получил отказ из-за того, что в базе он всё ещё числился привлечённым к административной ответственности. С него не сняли запрет на въезд в Россию и трудовую деятельность.

По словам Виктории, она обратилась к юристу, который ей пояснил, что решение о выдворении после суда должно быть снято автоматически, но этого не произошло. Чтобы продолжить дальнейшее разбирательство, он попросил дополнительную оплату. У супругов не было на это денег, так как Сухроб на тот момент уже несколько месяцев не работал, а Виктория в одиночку оплачивала съёмное жилье.

Супруги обратились в редакцию RT в декабре и попросили помощи.

В ответ на запрос в МВД пояснили, что проблема возникла, так как на день составления административного протокола в отношении Маликова в информационных учётах отсутствовали сведения о произведённом платеже.

«Документы, подтверждающие уплату налога, также предоставлены не были ни при составлении протокола, ни при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде первой инстанции», — отмечали ранее в пресс-службе ведомства.

В МВД также сообщили, что Маликов не был исключён из списка лиц, въезд которым не разрешён в Россию, из-за того, что постановление Мосгорсуда поступило в ГУ МВД по г. Москве 15 ноября 2021 года.

После того, как в ГУ МВД России по г. Москве было направлено письмо о принятии мер в отношении Маликова, запрет на въезд был снят, а позже выдан трудовой патент.