«Имеются дефекты»: прокуратура выявила нарушения дорожного покрытия ЦКАД-5

Прокуратура Московской области провела проверку состояния дорожного покрытия ЦКАД-5 после запроса RT. По её результатам на всей протяжённости трассы были выявлены дефекты: ямы, неработающее освещение, отсутствие дорожных знаков и ограждений. Руководителю подрядной организации, ответственной за содержание дороги, внесено представление об устранении выявленных проблем. Ранее RT рассказывал о жалобах автовладельцев на качество дороги на отдельных участках ЦКАД.

Генеральная прокуратура РФ после запроса RT поручила Московской прокуратуре проверить состояние дорожного полотна на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД-5). По окончании проверки сотрудниками надзорного ведомства были установлены нарушения эксплуатационного состояния трассы.

«Так, выявлены факты несвоевременной очистки и обработки проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, на протяжении всей автодороги имеются дефекты дорожного покрытия (ямочность), ненадлежащим образом функционируют объекты искусственного наружного освещения. Кроме того, установлено отсутствие ряда предусмотренных проектной документацией и нормативами переходно-скоростных полос, тротуаров, дорожных знаков, элементов конструкции металлического дорожного ограждения, а также иные нарушения», — сообщили RT в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве также отметили, что прокуратурой Московской области руководителю подрядной организации, ответственной за содержание дороги, внесено представление об устранении дефектов. Сейчас оно находится на рассмотрении.

«Кроме того, материалы проверки направлены в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Обеспечен контроль за результатами рассмотрения представления и устранением нарушений», — заявили RT в Генпрокуратуре РФ.

Приравнять к ДТП

Ранее RT рассказывал о жалобах автовладельцев на некачественное состояние дорожного полотна на отдельных участках ЦКАД.

По словам очевидцев, на шиномонтажах в районе трассы были очереди из пострадавших, меняющих испорченные колёса. Водители отмечали, что зачастую выбоины даже не было видно из-за отсутствия освещения и оградительных знаков. При этом на трассе есть скоростные участки, на которых повреждение колеса в яме может повлечь серьёзную аварию и угрожает жизни участников дорожного движения.

Так, автовладельцы жаловались на дефекты трассы недалеко от деревень Юшково и Кобяково Наро-Фоминского района Московской области, рядом с посёлком Калининец, на развязке у Звенигорода и ещё в нескольких районах Московской области практически на всей протяжённости ЦКАД.

Вместе с тем они рассказывали, что не вызывали ГИБДД для регистрации случая, так как процедура возмещения убытков с организации, ответственной за состояние дороги, сложна и требует много времени. При этом цена вопроса — замена одного-двух пробитых колёс.

Как отмечали в беседе с RT эксперты, решить эту проблему могло бы приравнивание инцидента с пробитием колеса в яме к дорожно-транспортному происшествию. Таким образом, выплата по нему могла бы быть проведена по ОСАГО. В конце прошлого года общественники выходили с подобной инициативой, так как проблема была актуальна для порядка 60% водителей. Они были готовы доплачивать небольшую сумму, чтобы иметь возможность получить покрытие ущерба при попадании в яму. При этом основной плюс этого механизма, по мнению координатора движения «Общество синих ведёрок» Петра Шкуматова, не только в том, что водитель получит компенсацию, но и в том, что страховая компания будет иметь возможность регрессного требования по отношению к дорожникам.

«То есть сможет подать иск в отношении дорожников для взыскания ущерба, причинённого клиенту. В этом случае дорожники не останутся безнаказанными, поэтому у них наконец-то появится мотивация применять более совершенные и надёжные технологии содержания дорог», — объяснял Шкуматов в беседе с RT.

За строительство участка ЦКАД-5 отвечает ООО «Кольцевая магистраль» (дочерняя компания ООО «ИФСК «АРКС»). Компания заключила долгосрочное инвестиционное соглашение с государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») в декабре 2014 года.

«В середине марта опять ехал по тому злосчастному участку ЦКАД, на котором в декабре пробил два колеса, — рассказывает житель Одинцова Даниил М. — На этот раз в дневное время суток. Движение было неплотным и получилось обратить внимание на состояние дороги. Действительно, ямы на дороге были залатаны, пусть и не идеально, чувствуется разница в высоте между залатанными местами и дорожным полотном, теперь там кочки небольшие. Тот самый поворот, на котором я пробил оба левых колеса, теперь уже не такой страшный. Спасибо RT за то, что обратили внимание прокуратуры и общественности на состояние дороги. Теперь там намного безопасней перемещаться».

«Недавно ездил по ЦКАД, дырки практически везде заделали. Спасибо за работу. Только такими действиями можно заставить кого-то сдвинуться с места», — поблагодарил житель посёлка Калининец Сергей Н.