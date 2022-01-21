Инвалиды Челябинской области месяцами не получают средств реабилитации

Инвалиды из Челябинской области по несколько месяцев не получают жизненно важные медицинские изделия — подгузники и пелёнки. В Фонде социального страхования говорят, что неоднократно пытались проводить аукционы по закупке необходимой продукции, но поставщики не принимают в них участие. В качестве решения проблемы в ФСС предлагают самостоятельно закупать подгузники и получать возврат средств из бюджета. Однако инвалиды жалуются, что цена на средства реабилитации в аптеках значительно выше и компенсация зачастую не покрывает даже половины их стоимости.

© Фото из личного архива

Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ФСС) длительное время не выдаёт инвалидам положенные им по закону медицинские изделия — подгузники и пелёнки.

Жительница города Еманжелинск Челябинской области 92-летняя Нина Батурова — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, награждена медалями, в том числе «За доблестный труд». Шесть лет назад её признали инвалидом II группы.

По индивидуальной программе реабилитации Нина Лаврентьевна должна ежемесячно получать подгузники и специальные пелёнки, но с августа прошлого года выдача медицинских изделий прекратилась.

«Маме положено два подгузника в сутки, — рассказывает дочь Нины Лаврентьевны Светлана Астапова. — Мы получали 180 штук в квартал. Конечно, они не очень хорошего качества, бывает, что липучки не клеятся, но куда деваться. Дарёному коню в зубы не глядят. С августа нам вообще перестали их выдавать. Я позвонила в ФСС в Челябинск, мне сообщили, что нет маминого размера подгузников и они не могут договориться с поставщиками. Поставщики подняли цены, а у ФСС нет таких средств, поэтому контракты не заключаются и нам ничего не дают. Попросили позвонить в декабре».

В декабре, по словам Светланы, был тот же ответ, что пока поставок не ожидается. При этом чиновники посоветовали женщинам самостоятельно покупать расходные материалы и подавать чеки на компенсацию затраченных средств.

«В аптеке подгузники дорогие, если там покупать, у нас вся пенсия уйдёт на них, — объясняет Светлана. — При этом ФСС нам не компенсирует не то, что полностью, но даже половину их стоимости. А перед новым годом они уже 650 рублей за пачку стоили. Мы ещё лекарства покупаем за свои деньги — 2000 рублей в месяц, потому что мама сердечница, за квартиру надо заплатить. Я сотрудникам ФСС говорю: верните тогда нам деньги, которые выделили на маму, мы хотя бы на них будем покупать памперсы. Отвечают: мы ничего не возвращаем. Вот и весь разговор».

Нине Лаврентьевне также выдавали пелёнки, которые она не использовала. Несмотря на свой возраст и инвалидность, она не лежит и самостоятельно ходит.

«Мама у нас не лежачая, — продолжает Светлана. — Она даже с утра сама себе кашку варит, поэтому пелёнки нам были не нужны. Мы их складировали на балконе. Теперь вот они пригодились. Мама их подкладывает в подгузник, чтобы его на подольше хватило. Но и пелёнки перестали выдавать».

После запроса RT в ФСС Нине Лаврентьевне привезли 240 штук подгузников сразу на четыре месяца.

«За прошлый год, сказали, выдать не смогут. Надо писать заявление и прикладывать чеки, а если нет чеков, то ни подгузников, ни денег не дадут», — говорит Светлана.

Придираются к каждой букве

С такой же проблемой столкнулась жительница города Трёхгорный Челябинской области 17-летняя Анна Согонова. У девушки диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП) и установлена инвалидность. Она самостоятельно не ходит, не сидит и не контролирует функции тазовых органов.

© Фото из личного архива

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) государство должно ежемесячно обеспечивать Анну подгузниками и салфетками для очищения кожи. Однако, по словам матери девушки Ольги Согоновой, эти расходные материалы они не получают уже год.

«ФСС закупает самые дешёвые подгузники, которые никто не покупает, — рассказывает Ольга. — У дочери от них появился дерматит. Я написала претензию в ФСС. Мне прислали письменный ответ, что приобретать подгузники мы можем сами и подавать на компенсацию. При этом для получения компенсации нужно предоставить чеки, в которых будет указана поштучная цена. Не во всех магазинах есть такие чеки. Зачастую указывается цена за пачку, а такие чеки ФСС не принимает. Там придираются к каждой букве и надо пройти семь кругов ада, чтобы получить потраченные средства».

Сумма компенсации, по словам Ольги, рассчитывается исходя из цены госзакупки.

«Если в среднем цена хорошего подгузника составляет 50-60 рублей за штуку, то ФСС закупает по цене около 20 рублей за штуку. И столько же вернёт. То есть меньше половины от потраченных денег. В 2021 году мы ни разу не получили подгузники. Как говорят в ФСС, они несколько раз объявляли аукционы, но ни разу не заключили контракты, так как цена, видимо, выставляется минимальная и поставщикам просто не выгодно участвовать в торгах», — объясняет Согонова.

Мать Анны также рассказала, что у семьи возникали проблемы с получением кресел-колясок.

В частности, два года назад им не выдали прогулочную, а домашняя коляска, которую им поставили, не соответствует техническим параметрам, прописанным в ИПРА.

Кроме того, по словам Ольги, в августе по запросу ФСС на комиссии медико-социальной экспертизы без личного присутствия Анны изменили её ИПРА, о чём уведомила письмом через два месяца.

«В ИПРА помимо подгузников у нас были вписаны салфетки для очищения кожи и специальный спрей, — рассказывает Ольга. — В прошлом году мы его ни разу не получили. Привозили очищающие салфетки с адгезивом, которые подходят для удаления клея около стом. Когда я обратилась в ФСС и объяснила, что нам нужны обычные гигиенические салфетки, так как у нас нет стом, они обратились в Главное бюро МСЭ в Москву, чтобы те проанализировали нашу программу реабилитации. По итогу был сделан вывод, что и салфетки, и спрей — это для нас очень много. Теперь по нормативу нам выдают одну салфетку в день 5 на 5 сантиметров для удаления адгезива от стомы. Других очищающих салфеток, говорят, нет».

Взяли на контроль

RT направил запрос в ФСС с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В ведомстве пояснили, что стоимость средств реабилитации формируется из анализа рынка, на основании предложений, поступивших от потенциальных поставщиков изделий. При этом принять участие в торгах может любое изъявившее желание лицо, претендующее на заключение контракта.

По словам представителей пресс-службы ФСС, бюджетные средства на обеспечение инвалидов необходимыми средствами реабилитации выделяются в объемах, установленных бюджетом ФСС на соответствующий год.

«Закупочная цена, которая выставляется в контрактах, не зависит от объема финансирования Челябинского регионального отделения Фонда. С сентября по ноябрь 2021 года Челябинским региональным отделением Фонда были размещены многочисленные извещения о закупке подгузников для взрослых. Однако, электронные аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок для участия в аукционе от потенциальных поставщиков», — сообщили в ведомстве.

В ФСС также отметили, что получить компенсации за самостоятельно приобретённые медицинские изделия можно в том числе при помощи электронного сертификата, оформленного через портал Госуслуг, в МФЦ или в территориальном органе Фонда. Он записывается на банковскую карту платежной системы «МИР».

«При оформлении электронного сертификата деньги на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) будут резервироваться и человек сможет воспользоваться услугой по приобретению ТСР в течение года», — пояснили в ФСС.

Также представители ведомства заверили, что в 2022 году уже состоялись аукционы по закупке пелёнок и подгузников в рамках заключенных государственных контрактов и инвалиды, проживающие на территории Челябинской области, будут обеспечены необходимыми изделиями в ближайшее время.

«Информируем, что у Фонда достаточно финансовых средств для удовлетворения текущей потребности инвалидов в ТСР, а вопрос обеспечения средствами реабилитации в Челябинской области находится на контроле в центральном аппарате Фонда», — подытожили в пресс-службе ведомства.