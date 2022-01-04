«Нужно готовиться к быстрым и внезапным изменениям»: синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о нестабильной погоде, которая будет наблюдаться до конца новогодних праздников. Короткие волны тепла будут сменяться такими же короткими волнами морозной погоды. Ожидается, что 6 января, в канун Рождества, температура воздуха в Москве поднимется до -1...+1 °С, к вечеру начнётся похолодание.

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о внезапных изменениях погоды, которые будут наблюдаться до конца новогодних праздников.

Как пояснила в беседе с RT главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, неустойчивая погода сохраняется, потому что короткие волны тепла меняются такими же короткими волнами морозной погоды.

«Уже завтра погода начнёт меняться, атмосферное давление будет понижаться. Маятник погоды перейдёт к циклону, центр которого сегодня располагается над югом Скандинавии. Он нам принесёт снегопады. Завтра днём снег может быть местами сильный, возможна метель», — рассказала она.

Температура воздуха, отметила Позднякова, начнёт повышаться и в ночные, и в дневные часы. 6 января жители Центральной России будут находиться в тёплом секторе этого циклона, температура на короткое время местами повысится до небольших плюсовых значений.

«А потом, когда циклон сместится на восток, к нам поступят порции холодного воздуха, поэтому вот эти колебания будут незначительны», — отметила она.

5 января в ночные часы температура в Москве опустится до -10...-12 °С, по области — до -15 °С. Днём в городе ожидается -3...-5 °С, в Подмосковье — до -8 °С. Порывы ветра могут достигать 12—14 м/с.

«Будет казаться, что на улице всё ещё очень холодно, потому что увеличится влажность воздуха. На дорогах будет довольно скользко. Самым тёплым днём будет канун Рождества — 6 января. В Москве столбики термометров покажут где-то -3...-5 °С, дневная температура на короткий срок в Москве составит -1...+1 °С, к вечеру начнётся её понижение», — рассказала синоптик.

7 января прогнозируется до -3...-5 °С, в течение дня температура воздуха будет опускаться. 8 января существенных осадков не ожидается. Минимальная температура в регионе понизится до -9...-14 °С, днём будет -7...-12 °С.

«Такая умеренная морозная погода с небольшим снежком сохранится у нас и 9-го числа. Ночью в регионах будет -9...-14 °С, днём чуть теплее — -5...-10 °С», — заключила Позднякова.

О предстоящей нестабильной погоде RT рассказал и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Москвичам и жителям Подмосковья нужно готовиться к очень быстрым, резким и внезапным изменениям погоды, которые продлятся как минимум до конца новогодних праздников. После вот этого похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний день, 5 января у нас взрывное потепление — от ночных -11...-13 °С до 0 °С днём», — рассказал синоптик.

Москвичей, по его словам, ожтдает «весь спектр неблагоприятных погодных явлений, которые связаны с быстрым потеплением», — сильный и мокрый снег, метели, снежные заносы, а также гололедица на дорогах.

РИА Новости

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«Второй день, 6 января, такая тёплая погода подержится, интенсивность неблагоприятных явлений снизится, но будет тепло, сыро, слякотно. 7 и 8 января у нас похолодание, до -10...-15 °С — это уже 8 января», — рассказал он.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в среду, 5 января, Москву накроет «штормовое ненастье». По его словам, столицу атакует активный атлантический циклон с запада, который принесёт с собой обильные и влажные снегопады с общим количеством осадков около 10 мм, что составляет 25% месячной нормы.

«При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15—20 м/с, а видимость уменьшится до 1 км и менее, на проводах и ветвях деревьев — налипание мокрого снега. Сугробы вырастут с 26 до 30 см», — написал Тишковец в своём Instagram.

Он предупредил, что сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и перемётов, а также гололедных явлений, что существенно осложнит дорожную ситуацию.

«Скорее всего, не обойдётся без сбоев в авиасообщении и обрывов ЛЭП», — предупредил он.

При этом атмосферное давление, по прогнозу специалиста, «рухнет на самое дно барической пропасти» — до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы.

«В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным, с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков. По предварительным оценкам, «нормальная зима» закончится вместе с январём, так как температура в феврале окажется на целых 3 °С выше средних значений», — заключил Тишковец.