Жительница Серпухова добивается опеки над пятью племянницами после смерти сестры  

В Подмосковье следователи проверяют действия органов опеки города Серпухова. Чиновники после смерти матери решили раздать пятерых детей в несколько приёмных семей. При этом родственникам в удочерении отказали, а временным опекунам уже разрешили сменить замки в квартире семьи.

© Фото из личного архива

46-летняя Наталья Ширшова из подмосковного Серпухова добивается опеки над пятью племянницами после смерти сестры, Полины Сёмочкиной. Однако чиновники почему-то решили разделить детей и отдать двум разным приёмным семьям.

«Полина воспитывала девочек в одиночку, — рассказывает RT Ширшова. — Когда она заболела онкологией, поместила четырёх старших дочерей в местный центр реабилитации детей. Годовалая девочка жила у бабушки с дедушкой месяца два. Но им обоим за 70 и было тяжело. Полина познакомилась в больнице с женщиной, которая предложила круглосуточные услуги няни своей подруги. С тех пор девочка у них жила».

Полина умерла 4 июля 2021 года. И чиновники, по словам Натальи, сразу стали заниматься опекой над детьми.

Как рассказывает Ширшова, уже на следующий день после похорон родителей Полины, имевших приоритет при удочерении, вызвали в органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Серпухов, Протвино и Пущино.

«Их там убедили отказаться от приоритетного права. Якобы так будет лучше детям. И они всё подписали. Спустя 1,5 месяца, когда пришли в себя, они поняли, что совершили огромную ошибку, — говорит Ширшова.— Как оказалось, чиновники решили отдать наших детей в две семьи. А мы хотим, чтобы девочки росли вместе в родственной семье».

«Человек с улицы»

23 августа 2021 года Ширшова обратилась в органы опеки с просьбой отдать ей племянниц. Но чиновники, по её словам, заявили, что забрать девочек к себе в семью она не может, несмотря на то что является их родственницей.

© Фото из личного архива

«Полина была мне двоюродной сестрой. В опеке заявили, что я родственник не первой линии, поэтому иду на общих основаниях, как любой человек с улицы и как те опекуны, которым уже девочки были обещаны», — рассказывает Ширшова.

Кроме того, чиновники, по её словам, заявили, что она не предоставила свою квартиру для обследования жилья на пригодность для воспитания детей.

Сама Ширшова уверяет, что с ней для этого никто даже не связывался и, возможно, чиновники приходили, когда та была на работе.

Тогда родственница подала документы во второй раз, но вновь получила отказ. Выяснилось, что старшие девочки, которым 11 и 13 лет, написали отказ от неё как от опекуна.

«Я была просто в шоке. Мы близко общались и были на связи. У девочки 11 лет я крёстная. Я спросила, писали ли они такое заявление, и они это отрицали, — вспоминает Ширшова. — В итоге выяснилось, что их убедили подписать, когда они заполняли документы для суда. Их отец заявил, что они ему не нужны, и органы опеки лишили его родительских прав. То есть мне отказали на основании заявлений, которые были подписаны обманом».

После этого женщина попросила девочек написать заявления о том, что они хотят жить с ней. По её словам, эти документы она направила ценным письмом в органы опеки и получила извещение о получении. Однако когда она подала документы в третий раз, то вновь получила отказ.

«Девочки мне пишут, как им там тяжело, и просят забрать домой поскорее. Я делаю всё возможное. В центре с ними начал работать психолог и, как они рассказывают, убеждать, что мне их не отдадут. И если они хотят быстрее уехать из центра, то надо писать, что они хотят к тем опекунам. На девочек давят очень сильно, они пишут, что их оскорбляют. В итоге они написали, что пойдут к тем, кто их скорее заберёт», — рассказывает Ширшова.

Согласно документам (имеются в распоряжении RT), в третий раз чиновники отказали родственнице из-за того, что она не представила справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев.

«Сменили замки»

По словам Ширшовой, временные опекуны решили забрать не только девочек, но и квартиру умершей сестры. До того как Сёмочкина попала в больницу, она проживала с детьми в двухкомнатной квартире. Однако сейчас к ней имеют доступ только временные опекуны.

«Когда Полина была в больнице, ключи от квартиры были у всех, кто ей в чём-то помогал. После её смерти родители сменили замки. В августе мы решили делать ремонт, пока оформляем документы на девочек, но оказалось, что ключи не подходят, — рассказывает Ширшова. — Опека разрешила этим опекунам сменить замки, и в итоге доступ в квартиру теперь есть только у них. Мы просили дать нам ключи, но нам отказали».

Сейчас, по словам Ширшовой, две младшие девочки, которым два и три года, проживают в семье временных опекунов.

«Дети уже сейчас разделены: младшие находятся в семье, а старшие — в центре, и они уже очень скучают и переживают. Пятилетняя девочка была очень близка с трёхлетней девочкой. Когда ту забрали, она очень переживала и закрылась. Поэтому мы хотим, чтобы они все вновь были вместе. Этого хотела моя сестра. Она предлагала мне взять опеку над девочками, когда была ещё жива. Но я не воспринимала это всерьёз, потому что не верила, что она не справится с болезнью».

В органах опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Серпухов, Протвино и Пущино RT комментировать ситуацию отказались и попросили обратиться в Министерство образования Московской области.

В пресс-службе министерства на официальный запрос RT сообщили, что девочек собираются отдать в одну семью.

«В настоящее время управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Серпухов, Протвино и Пущино в целях защиты прав и законных интересов детей прорабатывается вопрос устройства детей в одну замещающую семью», — сообщили RT.

Между тем в сложившейся ситуации пытаются разобраться правоохранительные органы. Подмосковный СК начал доследственную проверку по факту нарушения прав детей. Ход и результаты проверки поставил на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.