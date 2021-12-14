RT помог переехавшей в Россию бразильской семье получить документы для усыновления

Проект RT «Не один на один» помог семье, переехавшей жить в Россию из Бразилии, собрать документы, необходимые для усыновления ребёнка. Серджио и Лиэйж Марконато живут и работают в России два года. По медицинским причинам супруги не могут иметь своего ребёнка. Они мечтают удочерить девочку и вырастить её в России. Марконато обратились в органы опеки, однако несколько месяцев не могли начать процедуру усыновления, поскольку им не выдавали заключение о том, что они могут быть усыновителями. После того как RT обратился за помощью к уполномоченному по правам ребёнка в России, Лиэйж и Серджио смогли получить необходимый документ.

Серджио и Лиэйж сразу после получения направления в ШПР от местных органов опеки

© Фото из личного архива

«Я так рада, что мы наконец получили эти документы! Мы с мужем очень надеялись решить проблему до Нового года, чтобы начать усыновление», — рассказывает RT 32-летняя уроженка Бразилии Лиэйж Марконато, которая два года назад вместе с мужем Серджио переехала жить в Карачаево-Черкесию.

Пара мечтает иметь детей, но из-за проблем со здоровьем это невозможно — Серджио бесплоден. При этом местная опека отказалась выдавать супругам заключение о том, что они могут быть усыновителями.

Однако теперь, после получения необходимого документа, они с мужем, по словам Лиэйж, смогут начать обучение в школе приёмных родителей и процедуру усыновления.

«Мы дома»

Ранее RT рассказывал историю уроженцев Бразилии Серджио и Лиэйж Марконато, которые решили переехать в Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мой муж с детства был увлечён Россией и русской культурой и всегда хотел здесь побывать. В 2018 году он приехал в Москву на чемпионат мира по футболу и окончательно убедился, что хочет жить в России. Ему тогда было 50 лет. Он сказал мне: «Россия не такая, как мы себе представляли! Мы должны дать ей шанс, мы не можем упустить такую возможность», — рассказывает RT 32-летняя Лиэйж Марконато.

К этому времени у пары уже был опыт жизни в других странах: они жили в Китае, где девушка преподавала детям английский, а Серджио, имевший пассивный доход от бизнеса в Бразилии, помогал ей.

Серджио Марконато с учениками Лиэйж в Китае

© Фото из личного архива

Когда супруги переехали в Россию, Лиэйж пригласили преподавать в языковой школе в Черкесске.

По её словам, они с мужем быстро адаптировались на новом месте, особенно им понравилась природа. К тому же Лиэйж и Среджио привыкли жить в небольших городах.

Вскоре супруги поняли, что хотят навсегда остаться в России и завести ребёнка. Но ещё в Бразилии Серджио рассказал Лиэйж, что из-за бесплодия не может иметь детей. Пара мечтает удочерить девочку.

«Даже когда дочь выйдет замуж, она всё равно останется близка к нам, не потеряет с нами связь. Мальчик более свободный в этом смысле», — рассказывает Серджио.

«Я знаю, что могла бы быть хорошей мамой», — говорит Лиэйж.

Лиэйж Марконато со своими учениками в Черкесске

© Фото из личного архива

Как объяснили супругам юристы, процедура получения гражданства может затянуться на несколько лет. Поэтому сначала они решили начать процедуру международного усыновления ребёнка в России и для этого собрали все необходимые документы.

В августе этого года Серджио и Лиэйж впервые обратились в отдел опеки и попечительства в Черкесске. Там заявили, что им не хватает лишь официального заключения о том, что они могут быть усыновителями в России. При этом местные чиновники сообщили, что не могут выдать иностранцам этот документ и им необходимо обратиться либо к властям Бразилии, либо в Министерство просвещения РФ.

Бразильская сторона заявила, что не может выдать заключение, поскольку Россия не является участником Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления.

В свою очередь, в Министерстве просвещения РФ также отказались выдавать заключение. В ведомстве сообщили, что согласно российскому законодательству супруги Марконато должны получить документ от бразильских властей.

«Мы не хотим затягивать процесс»

После того как Лиэйж и Серджио обратились в проект «Не один на один» с просьбой помочь получить необходимый документ, RT написал уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

На запрос редакции в аппарате ответили, что проблему можно решить на уровне регионального детского омбудсмена.

На встрече с супругами Марконато детский омбудсмен в Карачаево-Черкесии отметила, что пара действительно имеет право получить от местных органов опеки заключение о том, что они могут быть усыновителями. Этот документ им выдадут после того, как они закончат школу приёмных родителей (ШПР).

В начале декабря Лиэйж и Серджио получили от городского отдела опеки и попечительства направление на курсы для будущих усыновителей. Супруги хотели начать обучение ещё до Нового года, но следующие государственные курсы в Карачаево-Черкесии начнутся лишь в марте 2022 года.

«Мы не хотим ждать, поэтому будем искать какие-то частные школы, которые аккредитованы и могут проводить обучение для приёмных родителей. Мы долго боремся за право удочерить ребёнка и не хотим затягивать этот процесс ещё сильнее», — говорит Лиэйж.

Серджио и Лиэйж сразу после получения направления в ШПР от местных органов опеки

© Фото из личного архива

После того как они пройдут обучение, супруги смогут начать искать свою будущую дочь через банк данных о детях-сиротах. Окончательное решение об удочерении будет принимать региональный суд.

При этом Лиэйж и Серджио понимают, что принять в семью ребёнка, скорее всего, они смогут не так скоро, как хотелось бы. Российское законодательство отдаёт приоритет в усыновлении детей гражданам РФ.

«Возможность усыновить ребёнка предварительно дают российским гражданам. Если кандидатов в усыновители среди россиян нет, то такое право приобретают иностранные граждане. Иностранный гражданин может усыновить ребёнка через двенадцать месяцев после того, как сведения о нём поступили в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей», — поясняет адвокат, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова.

Параллельно с обучением в ШПР Лиэйж и Серджио планируют получить сначала разрешение на временное проживание в России, а затем — вид на жительство. Для получения ВНЖ им будет необходимо сдать тест на знание русского языка. Они мечтают, чтобы их дочь сохранила традиции своей родины и выросла в русской культуре.

«Мы будем учить её португальскому и английскому, но хотим, чтобы она прекрасно знала и свой родной язык и не отрывалась от корней. Поэтому мы с женой тоже учим русский», — говорит Серджио Марконато.