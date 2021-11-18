Жительница Новосибирска оказалась в чёрных списках банков из-за долгов тёзки из Санкт-Петербурга

30-летняя жительница Новосибирска Анна Соколова вынуждена доказывать, что долги, из-за которых судебные приставы заблокировали её счета, выписаны на её полную тёзку из Санкт-Петербурга. Должница регулярно нарушает ПДД, а штрафы приходят в Новосибирск. Соколова не может оплачивать коммунальные услуги и ипотеку, а также уже попала в чёрные списки всех банков.

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30-летняя Анна Соколова из Новосибирска периодически вынуждена доказывать банкам и судебным приставам, что не является должником и всегда исправно платит по кредитам. По словам девушки, всё началось в июне этого года, когда ей пришло письмо, в котором было постановление о наложении штрафа за нарушение ПДД.

«Открываю письмо, а там якобы я на «лексусе» нарушила правила в Санкт-Петербурге. У меня нет машины, нет прав, но в письме моё ФИО и дата рождения. Там был номер пристава. Мы созвонились, и я отправила свои документы, — рассказывает RT Соколова. — Пристав мне сказала, что это штраф на мою тёзку, которая не пользуется «Госуслугами», в итоге при внесении в базу подтягиваются мои персональные данные: СНИЛС, ИНН и банковские счета».

По словам Соколовой, судебный пристав уверила, что внесла её в базу двойников. Арест со счетов был снят. Но в сентябре ситуация повторилась. На этот раз девушка дозвониться до пристава не смогла и пришлось обращаться в прокуратуру. После проведённой проверки счета разблокировали.

«А сейчас всё заново — на меня опять посыпалась гора постановлений, мне заблокировали все счета в банке. Я не могу оплатить коммунальные услуги, детский садик. А 24-го мне надо как-то заплатить за ипотеку», — рассказывает RT Соколова.

Согласно данным с сайта Федеральной службы судебных приставов, на Анну Соколову из Санкт-Петербурга открыто 20 исполнительных производств. Всё это штрафы за нарушение ПДД. В общей сложности Соколова должна более 11 тыс. рублей.

Но, как поясняет девушка, арестом счетов дело не ограничивается.

«У меня запреты сейчас стоят везде. Я хотела взять телефон в кредит. Обратилась в банк, где я беру постоянно займы и являюсь доверенным лицом. Но они мне отказали. Я теперь везде числюсь в чёрных списках. Мне неплохо подпортили жизнь», — объясняет Соколова.

После запроса RT в ФСПП пообещали разобраться в ситуации и оперативно решить вопрос Соколовой.

Руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова говорит, что проблема существует давно и ФССП неоднократно обещала её решить.

«Проблему эту на моей памяти уже поднимали, обсуждали, и представители ФССП не раз обещали всё решить. Но искусственный интеллект блокирует счета снова, как только видит какие-то совпадения, — говорит Плешанова. — Конечно, это всё можно разруливать вручную. Один вариант — вмешательство СМИ, другой вариант — обращение в суд гражданина. Но суд будет этим заниматься не один месяц».

По словам эксперта, человек, являющийся однофамильцем должника, вправе требовать от судебных приставов возмещения ущерба.

«Те же штрафы за просрочку ипотеки, конечно же надо относить на службу судебных приставов. Другое дело, что это всё очень долгий судебный процесс», — подчеркивает юрист.

Онлайн-сервис для двойников

Однако руководитель юридической фирмы «Скрябин и партнёры» адвокат Денис Скрябин считает, что законодательно проблема всё же уже решена и количество подобных ошибок существенно уменьшилось.

«Раньше эта проблема была повсеместно. На сегодняшний момент в кодекс внесено указание, что необходимо при взыскании задолженности указывать большее количество персональных данных человека, в отношении которого происходит взыскание: его ИНН, СНИЛС, домашний адрес, паспортные данные. Это позволяет избежать последующего взыскания задолженности с так называемых двойников, — считает Скрябин. — Изначально задача суда — сделать акт персонализированным, а задача приставов — все эти персональные данные в максимальном объёме изложить в своём постановлении. А задача сотрудников банка — найти по этим персональным данным нужного человека».

По его словам, в данном случае остаётся только требовать надлежащего исполнения судебными приставами своих обязательств.

«Чтобы ситуация не повторялась, необходимо написать жалобы вышестоящему должностному лицу в Службе судебных приставов, а также в территориальную прокуратуру. В 99% случаев после этого двойников больше не трогают», — утверждает Скрябин.

В свою очередь, в пресс-службе ведомства отмечают, что сейчас двойники должников могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта ФССП.

«Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приёмная», выбрав тему «Я двойник!». Данная форма обращения также даёт возможность прикрепить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня», — сообщили RT в ФССП

В ведомстве добавили, что после получения документов, подтверждающих ошибочность информации, судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все ранее наложенные на гражданина ограничения.