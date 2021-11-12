Вдовец из Санкт-Петербурга добивается переоформления служебной квартиры жены на себя и детей

51-летний вдовец из Санкт-Петербурга судится с администрацией Красносельского района за право проживать в служебной квартире жены вместе с детьми. Жилплощадь была выдана супруге на время работы в правоохранительных органах. Однако до своей смерти женщина не успела переоформить квартиру на себя. В районной администрации RT пояснили, что предложили семье альтернативу, однако она их не устроила.

В Санкт-Петербурге 51-летний вдовец Виталий Фишелевич судится с районной администрацией за право проживать вместе с детьми в служебной квартире жены. До своей смерти супруга не успела переоформить жилплощадь на себя, а Фишелевич теперь на это не имеет права.

«Мы с Ниной родом из Баку. Учились вместе. После школы в 1986 году она уехала в Питер, а я в Елец. В 1999 году я был в Санкт-Петербурге в командировке. Мы случайно встретились. Летом вместе отдыхали на море. А зимой мы поженились и стали жить вместе в Санкт-Петербурге», — рассказывает RT Фишелевич.

© Фото из личного архива

На тот момент Нина уже работала в правоохранительных органах. Семья проживала в двух смежных комнатах коммунальной квартиры вместе с дочерью Нины от первого брака. В 2006 году женщине выдали служебную квартиру.

«Жена отдала администрации две эти комнаты в обмен на двухкомнатную квартиру. Когда мы её получили, она была в ужасном состоянии. Я сам делал ремонт, и в 2007 году мы переехали. В 2010 году у нас родился сын», — вспоминает Фишелевич.

31 декабря 2015 года Нина уволилась из органов в связи с выходом на пенсию, проработав в системе МВД 23 года. В апреле 2019 года семью постигла настоящая трагедия — женщина умерла от онкологии.

© Фото из личного архива

После этого администрация Красносельского района Санкт-Петербурга попросила мужчину с детьми освободить служебную квартиру по истечении срока договора по найму.

«Я просил администрацию переоформить её на меня по социальному найму, но они отказались, — рассказывает Фишелевич. — Детям предложили комнату 12 м² в 11-комнатной коммунальной квартире. Обо мне даже речи нет. Как они там одни должны жить — непонятно. Дети разнополые.

За дочерью требуется уход, у неё инвалидность II группы — из-за удаления опухоли головного мозга у неё в 31 год уровень развития 11-летнего ребёнка. Сын несовершеннолетний».

По словам мужчины, у него также имеется инвалидность II группы. Он рассказал RT, что администрация не может предоставить ему жильё в социальный наём, так как у него есть недвижимость в Калининграде. В этой квартире проживают его мама и две сестры.

«В интересах своих детей я отказался от предлагаемой детям комнаты. Администрация подала иск в Красносельский районный суд. 10 ноября прошло первое заседание, на котором я подал встречный иск с просьбой оформить квартиру по социальному найму на меня и признать иск администрации незаконным. Следующее заседание назначено на 8 декабря», — рассказал Фишелевич.

Позиция городских властей

В Управлении информации администрации губернатора Санкт-Петербурга в ответ на запрос RT сообщили, что Нина Фишелевич в 2002 году была принята вместе с дочерью на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. Сейчас вместо неё на очереди состоит её сын. Виталий Фишелевич на данный учёт принят не был.

© Фото из личного архива

«Пунктом 2 статьи 103 ЖК РФ определено, что из служебных жилых помещений не могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения в том числе члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение и который умер», — отметили в администрации губернатора.

В связи с этим 2 сентября 2021 года детям был предложен вариант в виде комнаты в коммунальной квартире по договору социального найма без снятия с жилищного учёта. От предложенного варианта семья отказалась.

При этом тянущаяся с 2002 года очередь на предоставление жилья по социальному найму семье Фишелевич, судя по ответу чиновников, до сих пор не подошла.

«Согласно жилищному плану на 2021 год, утверждённому распоряжением жилищного комитета от 18.01.2021 №16-р, граждане, принятые на жилищный учёт в 2002 году и не имеющие льгот, обеспечению жилым помещением государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма в 2021 году не подлежат», — говорится в ответе на запрос.

При этом в администрации сообщают, что могут оказать содействие семье в вопросе улучшения жилищных условий путём предоставления социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в рамках постановления правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 №312.

В свою очередь, президент общественной организации «Коллективная защита» адвокат Марат Аманлиев в беседе с RT пояснил, что в данном случае с формальной точки зрения городские власти действуют правильно.

«Неизвестно, на каких условиях женщина передавала комнаты администрации. Если в договоре был прописан обмен, то шанс добиться их возвращения есть. Если она просто подарила их городу, то тут вряд ли что-то можно будет доказать. Положение закона о служебных квартирах гласит, что в случае смерти сотрудника полиции жильё действительно необходимо освободить», — поясняет Аманлиев.