Водитель из Ставрополя доказывает незаконность изъятия у него прав

Евгений Безыкорнов из Ставрополя больше года доказывает незаконность изъятия у него водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД в январе 2020 года заподозрили, что он находится за рулём в состоянии опьянения. Однако прибор показал, что мужчина трезв. Врач наркологического диспансера нашла в анализах Безыкорнова бутиролактон — вещество, оборот которого в России ограничен. Однако позже руководство медучреждения признало экспертизу ошибочной.

© Фото из личного архива Евгения Безыкорнова

20-летний Евгений Безыкорнов больше года доказывает незаконность изъятия у него водительских прав. 7 января 2020 года в 01:20 его автомобиль ВАЗ-2107 на одной из улиц Ставрополя остановили сотрудники ГИБДД. По словам молодого человека, он совершил незначительное нарушение ПДД.

«Я встречался с друзьями — мы пили чай и играли в приставку. Отъезжая от заведения, из-за снега мне пришлось заехать двумя колёсами на тротуар. Это увидели инспекторы и остановили меня, — рассказывает RT Безыкорнов. — Они сказали, что у них нет фото и видеофиксации нарушения, но они подозревают, что я нахожусь в состоянии алкогольного опьянения».

«По-любому что-то найдём»

По словам водителя, три раза его «продули», и каждый раз прибор показывал 0 промилле. Эти данные зафиксированы в протоколе, составленном сотрудниками ГИБДД. Там также чётко указано, что состояние алкогольного опьянения не установлено (документ имеется в распоряжении RT).

Однако, по словам Безыкорнова, после этого инспекторы не оставили его в покое. Согласно рапорту сотрудников ГИБДД, у водителя они заметили изменения кожных покровов, а также поведение, не соответствующее обстановке, в связи с чем результаты освидетельствования не внушили стражам порядка доверия.

«Они сказали: «Сейчас поедем в наркологию. Там у тебя точно что-то найдут». Я всю жизнь занимался спортом, не пил, не курил и был уверен, что анализы у меня будут чистые. Поэтому без проблем согласился проехать с ними», — вспоминает Безыкорнов.

Согласно документам, в ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» забор анализов производился в 03:25. В акте медосвидетельствования указано, что у Безыкорнова ясное сознание и он полностью ориентирован. По результату пробы Шульте у водителя высокая концентрация и устойчивость внимания. Однако врачом были зафиксированы дрожание век и пальцев рук.

По словам водителя, это объясняется тем, что перед поездкой в диспансер инспекторы продержали его на улице два часа, и он сильно замёрз.

«Я объяснил, что руки дрожат из-за того, что два часа меня держали на улице. Она сказала, что запишет всё, как видит.

Когда я вышел из кабинета, к ней заходили инспекторы ДПС, а после этого они сказали мне: «Жди повестки в суд. По-любому что-то найдём», — вспоминает Безыкорнов.

После этого сотрудники ГИБДД отстранили водителя от права управления ТС и отпустили домой.

«Я улетел в Санкт-Петербург на вахту. Постоянно звонил в клинику, но мне говорили, что анализы не готовы и надо ещё семь дней подождать. А потом мне вдруг позвонили уже сами. Сказали, что у меня очень плохие анализы — нашли бутиролактон (включён в перечень прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля. — RT). Сообщили, что через пять дней у меня будет суд. Я не ожидал такого», — рассказывает RT мужчина.

Суд

Первое заседание прошло в судебном участке №9 Промышленного района Ставрополя 26 февраля 2020 года. Однако слушание неоднократно откладывалось из-за проведения экспертиз. Находясь в Санкт-Петербурге, Безыкорнов сделал независимую экспертизу среза ногтей и волос.

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«Они полгода содержат наркотические вещества, если бы я употреблял, то это отразилось бы. Всё было чисто. Но суд на это внимания не обратил», — утверждает собеседник RT.

14 мая 2020 года судья признала Безыкорнова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Водителя обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на год и шесть месяцев.

При этом, по словам молодого человека, инспекторы в суде не упоминали о том, что он наехал колёсами на бордюр, — якобы водителя изначально остановили из-за подозрения в том, что он находится в состоянии опьянения. Это указано в протоколе.

Безыкорнов обжаловал вердикт в Промышленном районном суде города Ставрополя. Однако 29 июня 2020 года судья оставил жалобу без удовлетворения.

«Вынесено неверно»

«После проигранного суда мне посоветовали написать заявление на имя главного врача с просьбой провести проверку и разобраться в ситуации, что я и сделал», — рассказывает Безыкорнов.

В ответе на его обращение, датируемое 14 августа 2020 года, утверждалось, что в ходе проверки были выявлены нарушения.

«В акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения №22 В от 7.01.2020 врачом-психиатром-наркологом кабинета круглосуточного медицинского освидетельствования Н.С. Кульбицкой медицинское заключение по результатам освидетельствования «установлено состояние опьянения» вынесено неверно», — говорится в документе (имеется в распоряжении RT).

Кроме того, сообщается, что на основании вышеизложенного, учитывая отсутствие достоверных данных о наличии экзогенного бутиролактона в организме Безыкорнова, акт медицинского освидетельствования №22 В от 7.01.2020 оформлен с нарушениями требований Приказа Минздрава России от 18.12.2015 №933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)».

«Считаем его недействительным. На момент проведения медицинского освидетельствования вы не находились в состоянии опьянения», — говорится в документе.

Получив ответ от наркологического диспансера, Безыкорнов обжаловал вердикт в Пятом кассационном суде. Однако, к его удивлению, 23 сентября 2020 года судья оставил его жалобу без удовлетворения. Такой же вердикт вынес и Верховный суд РФ в январе 2021 года.

«Верховный суд даже дело из Ставрополя не запрашивал. Потому что если запрашивают, то к делу подшивается документ. А такого в материалах нет. Оставил без изменений, несмотря на официальный ответ из диспансера, который, по сути, аннулировал всё дело, — считает Безыкорнов.

Но молодой человек не намерен опускать руки. Он направил жалобу в Верховный суд и Генпрокуратуру и надеется, что после этого его дело рассмотрят по существу.

Позиция МВД

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю сообщили RT, что гражданин вправе обжаловать постановление суда путём подачи жалобы в вышестоящий суд.

В ведомстве также добавили, что по делам об административных нарушениях, одним из видов наказания по которым предусмотрено лишение права управления ТС, возбуждённым сотрудниками Госавтоинспекции Ставропольского края в мае 2020 года, судами вынесено 1023 постановления о лишении права управления ТС. Всего за 2020 год таких постановлений вынесено 10 301.

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев удивлён, что суды никак не отреагировали на новый документ из диспансера, и также считает, что суды рассматривали дело сквозь пальцы.

«Если водитель действительно прикладывал этот документ из диспансера, судьи не могли не обратить на него внимание. В постановлениях нет мотивировочного отказа, почему документ не может быть принят во внимание», — утверждает Аманлиев.

Комментируя ситуацию с привлечением Безыкорнова к административной ответственности в целом, юрист не исключает, что он мог стать жертвой «палочной» системы в МВД.

«Хотя там отрицают её наличие, ходят слухи, что она всё же существует. Видимо, таким образом сотрудники полиции пытаются показать статистику выявления и расследования таких нарушений. Всегда возникает вопрос: как у человека появляется всё это в анализах? Обычно результат исследования говорят через 20 минут. Но в Ставрополе, видимо, своя система», — отметил Аманлиев.

Автоэксперт и координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов считает, что в данном случае водителю надо заново обращаться в суд.

«Это ужасно, что человеку из-за ошибки приходится ходить и доказывать, что он не наркоман. Он уже прошёл столько инстанций, поэтому Верховный суд смотрел на те документы, которые есть. В данном случае ему надо обращаться в районный суд и требовать пересмотра дела. Тогда cуд будет учитывать документ диспансера об ошибке».

Это не первый случай, когда ставропольские водители вынуждены доказывать, что они не были пьяны. Ранее RT неоднократно рассказывал о странной ситуации, в которую попали многие ставропольские автомобилисты. Они также были остановлены инспекторами ДПС, результаты освидетельствования на месте и в диспансере были отрицательными, но после сдачи мочи лабораторное исследование показывало наличие того или иного вещества, которое водители, по их словам, не употребляли.

Это служило основанием для местных судов лишать их водительского удостоверения, в том числе за «употребление» вполне разрешённых автомобилистам лекарственных средств, например флуоксетина. Некоторым из пострадавших в конце концов удалось доказать свою невиновность и вернуть водительские права.

RT будет продолжать следить за делом Евгения Безыкорнова.