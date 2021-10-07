«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: драка в метро | венчание Романова | независимый интернет

В сегодняшнем стриме: жёсткие кадры драки в московском метро попали в сеть. Трое приезжих приставали к женщинам и агрессивно себя вели. Заступиться за женщин решил 25-летний Роман Ковалёв, он сделал хулиганам замечание, за что был зверски ими избит. Задержали нападавших по горячим следам, всех троих уже арестовал суд. Почему никто не вступился за парня, которого избивали? В Исаакиевском соборе состоялось венчание великого князя Георгия Романова и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. Оно вызвало бурную реакцию в сети. Кокошник с соболями, шлейф с императорским гербом и рота почётного караула стали поводом не только для шуток, но и для возмущения. Почему на самом деле венчание Романова наделало столько шума в России? Чёрный понедельник для цифрового мира. Массовый сбой в социальных сетях заставил задуматься: на самом ли деле мы живём в независимом от интернет-гигантов мире?