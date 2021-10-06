Донбасский ополченец пытается получить российское гражданство

Гражданин Молдавии 57-летний Игорь Козаков, принимавший участие в донбасском ополчении, не может получить российский паспорт. Мужчина родился на Украине, позже переехал жить в Московскую область. Несмотря на наличие справок, подтверждающих факт постоянной регистрации на территории РФ, у Козакова не принимают заявление на оформление документа из-за отсутствия действующего молдавского загранпаспорта. RT обратился в МВД с просьбой разъяснить ситуацию Козакова.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Игорь Козаков родился в посёлке Белореченский Луганской области в семье русского и украинки.

«Родители участвовали в освоении целины, поэтому мы ездили по всему Союзу, — вспоминает Козаков. — Проживали в Казахстане, Молдавии, Хабаровском крае. В итоге мы осели в Луганске».

В 1986 году Козаков был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имеет соответствующее удостоверение и орден. В статусе чернобыльца стоял в очереди на получение льготного жилья.

«В 1986 году я только вернулся из армии, а на тот момент через военкоматы набирали людей и отправляли туда, — рассказывает мужчина. — Я записался и находился там один месяц — с августа по сентябрь».

В 1991 году Игорь познакомился с будущей женой и переехал жить к ней из Луганска в Московскую область.

«До 1996 года я проживал и был прописан в городе Железнодорожном, — рассказывает мужчина. — Проходил обучение в Академии МВД СССР, работал в отряде милиции особого назначения (ОМОН) и принимал участие в событиях 1993 года у Белого дома».

В 1995 году Игорь выехал в Молдавию на похороны родственницы. После похорон ему стало плохо, мужчина на улице потерял сознание. Очнулся в больнице без денег и документов.

«Когда я лежал в больнице, мне сказали, что со здоровьем у меня серьёзные проблемы, — вспоминает Козаков. — На работе в ОМОНе неоднократно попадало в голову, была пара контузий. Врачи рекомендовали оформить инвалидность. Но Молдавия была уже отдельным государством, оформить мне пенсию на месте как советскому гражданину уже было нельзя. А пенсия по инвалидности в 1995 году там была очень высокая. И поскольку я уже был в разводе, в России меня никто не ждал, а в Молдавии жили родственники, то я без нарушений закона получил паспорт, оформил II группу инвалидности и остался там жить».

В 2014 году, когда в Донбассе начались боевые действия, Игорь находился у родителей в Луганске. Его отец тяжело болел, поэтому мужчина часто приезжал присматривать за ним. По словам Козакова, он сделал себе бессрочный украинский вид на жительство, чтобы не было проблем с оформлением въезда-выезда каждые три месяца.

«Так как я был знаком с военным делом по работе в ОМОНе, я решил остаться и помогать ополченцам, — рассказывает Козаков. — Учил ребят обращаться с оружием, объяснял систему безопасности. В Лутугинском районе обеспечивал безопасность при проведении референдума. Потом служил в Краснодонском районе».

Допустили ошибку в фамилии

В 2019 году Игорь переехал жить в Москву. Начал собирать документы на оформление российского гражданства. По словам мужчины, ему удалось подать заявление, но через три месяца пришёл ответ, что в документах была допущена ошибка в написании фамилии, поэтому их не приняли.

© Фото из личного архива

Затем длительное время Козаков не мог подать документы из-за пандемии. За это время вышел срок действия его заграничного паспорта гражданина Молдавии. На руках у мужчины остался только действительный общегражданский паспорт.

«Когда документы наконец-то опять начали принимать, мне отказали во второй раз из-за просроченного загранпаспорта, — объясняет Козаков. — Я был на приёме у руководства миграционного ведомства, где мне сказали, что никаких проблем с подачей документов на восстановление гражданства не видят, но рядовые сотрудники отказались их у меня принимать. При этом через посольство оформить загранпаспорт я не могу, потому как после моего обращения туда к родственникам пришли сотрудники спецслужб из-за моей деятельности в Донбассе».

RT обратился в МВД с просьбой разъяснить, по какой причине у Козакова не принимают документы на восстановление российского гражданства. В ведомстве сообщили, что по поступившему обращению была инициирована проверка, по результатам которой будет вынесено решение.

«В случае подтверждения факта постоянной регистрации Козакова И.В. на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года (дату вступления в силу Закона о гражданстве Российской Федерации от 28 ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации») он может быть признан гражданином Российской Федерации. В связи с изложенным в ГУ МВД России по Московской области направлены соответствующие рекомендации о проведении проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у Козакова И.В. гражданства Российской Федерации», — заявили в ведомстве.