Жительницу Свердловской области обвинили в клевете после жалобы на проблемы села

Жительницу села Таватуй Свердловской области обвинили в клевете после письма президенту с жалобами на главу посёлка Олега Сидорова. По её словам, чиновник не решает местные проблемы. Как писала женщина, в селе горит один фонарь, не оборудована площадка для сбора мусора, нет детских площадок, а библиотеку закрыли. Сидоров признаёт, что проблемы есть, но говорит, что не имеет ресурсов для их решения. В правительстве Свердловской области встали на сторону Сидорова — проверка подтвердила, что он действует в рамках должностных инструкций.

© Фото из личного архива

Жительницу села Таватуй Свердловской области Ольгу Путинцеву вызвали в полицию после обращения к Путину. Женщина пожаловалась на неблагоустроенность посёлка, а начальник управления населёнными пунктами администрации Невьянского городского округа Олег Сидоров обвинил её в клевете.

Письмо к президенту

«Проблемы не решаются годами. Почти нет вечернего освещения — на всё село горит один фонарь, плохо с водой, нужны новые скважины, мусор толком не вывозят. Нечем заняться — детских площадок нет, единственная библиотека сгорела ещё в 2007 году, а новой так и не открыли», — рассказывает RT Путинцева.

По словам Ольги, когда жители села решили обратиться к президенту, она составила письмо, а 44 человека под ним подписались.

«Мы, жители села Таватуй, неоднократно обращались с теми или иными проблемами к Сидорову Олегу Игоревичу, но не получили от него хоть какое-то содействие, участие и помощь в накопившихся проблемах села», — говорилось в обращении.

© Фото из личного архива

Там, в частности, упоминается, что в ходе ремонта засыпали грунтом основной проезд к Вокзальной улице. В результате теперь туда не могут проехать пожарные машины и техника для вывоза мусора. (На данный момент дорогу уже расчистили, проезда не было с 2 по 9 августа).

«Контейнеры с мусором переполнены, мусор раздувает по близлежащей территории, а также по огородам жителей села. Полагаем, что длительное скопление пищевых и иных бытовых отходов в мусорных баках является источником опасных инфекционных заболеваний, что в условиях пандемии совсем недопустимо», — пишет Путинцева.

Также упоминается, что не оборудована контейнерная площадка на улице Центральной. Из-за этого мусор разносит по окрестностям и жители вынуждены самостоятельно собирать его.

Вспомнили и проблемы с освещением и организацией досуга. «Наше село не развивается, а скатывается в Средневековье», — говорится в письме.

Критике подверглись и методы работы Сидорова. Он, по мнению недовольных жителей Таватуя, «ведёт себя бесцеремонно и деспотично, часто переходит на личности, вмешивается в личную жизнь людей, которые приходят к нему за помощью». На основании этих фактов президента попросили заменить главу посёлка.

«Я просто оставила письмо в магазине, чтоб желающие подписывались. Сама никого не просила, но, хотя дачники уже разъехались, письмо подписало порядка 50 человек», — рассказывает Путинцева.

13 сентября письмо ушло президенту, вскоре пришёл ответ, что его передали в правительство Свердловской области для разбирательства по существу.

«Устал от клеветы»

А через несколько дней после отправки письма Путинцеву вызвали в полицию.

«Мне сказали, что Сидоров подал заявление о клевете. Долго выясняли, как я собирала подписи, помогал ли мне кто-то составлять письмо. Теперь я живу в страхе, он человек влиятельный и будет сводит со мной счёты», — говорит она.

Сам Олег Сидоров считает, что его несправедливо преследуют.

«Это не первая жалоба, я уже в прокуратуру как на работу хожу», — рассказывает он RT.

© Фото из личного архива

По словам Сидорова, он обратился в полицию «как частное лицо», потому что устал от клеветы.

«Я написал заявление не только из-за письма, она про меня постоянно в соцсетях пишет. А у меня же тоже есть знакомые, дети, которые это видят. Я всю жизнь посвятил работе в органах внутренних дел, теперь на пенсии помогаю соседям, руковожу населённым пунктом. Неприятно, имея правительственные награды, в том числе грамоту от министра внутренних дел, такое на старости лет читать», — говорит он.

Сидоров намекает, что за возмущениями якобы стоит некий могущественный недоброжелатель, который таким образом пытается свести с ним счёты. Однако имя он называть отказывается.

«Основная часть жителей довольны моей работой. Но собралась небольшая группа недоброжелателей, это как секта. Кто-то со мной старые счёты сводит с тех пор, как я во внутренних органах работал», — говорит он.

«Бюджета нет»

Глава населённого пункта при этом признаётся, что все проблемы, перечисленные в письме, действительно есть, но он не может их решить.

«К большому сожалению, я просто начальник управления населённых пунктов. Я не хозяйствующий субъект. Бюджета у меня никакого нет. Я просто контролирую жизнеобеспечение посёлка и координирую действия предприятий. А так как у нас сельское поселение, то и предприятий никаких нет. Можно сказать, я первый в расстрельных списках. Возможностей никаких, а чуть что, так меня обвинят», — жалуется он.

Так, вывозом мусора, по его словам, ведает не он, а региональный оператор, а детские площадки в населённом пункте без многоквартирных домов не полагаются.

«Я сам предлагал вступить в программу «Комфортная среда», чтобы у нас детские площадки и прочее появилось, но как узнали, что 5% от сметы надо будет обратно в бюджет возвращать, так сразу сами передумали. Нет у людей никакого общественного сознания. Например, повсеместно идёт самозахват территории. Заборы самовольно расширяют, а потом даже снегоуборочной технике не проехать», — так видит Сидоров ситуацию со своей стороны.

В правительстве Свердловской области встали на сторону начальника населённого пункта.

«Факты неисполнения своих обязанностей начальником населённого пункта Сидоровым О.И. не подтвердились. Исполнение своих обязанностей начальник населённого пункта осуществляет согласно должностной инструкции», — говорится в письме, которое направили по результатам разбирательств.

В правительстве разъяснили, что дорожные работы закончили согласно плану, а проблемы с мусором временные — обустройство площадки для мусора по контракту должны в скором времени закончить. Сгоревшая библиотека перестала работать, потому что библиотекарь решила уйти на пенсию. Проведение освещения запланировано на 2022 год.

Детские площадки, как сообщили в правительстве, предусмотрены только на территории многоквартирных домов, а на селе их могут устроить только в рамках программы по формированию современной городской среды, за которую сначала надо проголосовать.

Вместе с тем, по данным СМИ, Свердловское региональное отделение «Единой России» взяло на контроль ситуацию с жалобами жителей Таватуя на проблемы благоустройства. Там считаю, что глава посёлка должен отозвать своё заявление из полиции.