Житель Краснодарского края вынужден оплачивать долги своего тёзки

В проект RT «Не один на один» обратился 43-летний житель Краснодарского края Сергей Кузнецов, у которого пять лет подряд приставы снимают со счетов деньги по постановлениям, выписанным на тёзку из Ленинградской области. У мужчины с настоящим должником полностью совпадают Ф. И. О. и дата рождения. По словам Кузнецова, он неоднократно писал жалобы, его вносили в базу двойников и возвращали списанные средства, однако ситуация раз за разом повторяется.

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43-летний Сергей Кузнецов из Краснодарского края пять лет пытается доказать, что ничего и никому не должен. Однако судебные приставы периодически блокируют его счета и списывают с них деньги. Полный тёзка Кузнецова из Ленинградской области задолжал банкам около 4 млн рублей.

Машины под арестом

«Это началось пять лет назад. Я тогда купил машину в Москве, оформил и поехал в Краснодар, а меня остановили на посту и сказали, что машина в аресте. Я даже не понял, в чём дело, я же её только оформил, — вспоминает Кузнецов. — Уже в Краснодаре пошёл в ГАИ, и мне там сказали, что все мои машины арестованы по долгам двойника».

По словам Кузнецова, после жалобы в службу судебных приставов Ленинградской области арест с трёх автомобилей сняли — через четыре месяца. Однако на этом история не закончилась.

«Когда я решил продать машину, то узнал, что она снова под арестом. Разобрался с машиной, начались проблемы с картами. Снимали оттуда всё до копейки. По 200 тыс. рублей. Я постоянно обивал пороги и месяцами ждал возвращения средств», — рассказывает RT Кузнецов.

По словам Сергея, его данные вносили в базу двойников, но это не помогало.

«У нас разные паспорта, ИНН, прописка. Но мне говорят, что из-за одинаковых Ф. И. О. и даты рождения мой паспорт автоматически подтягивается», — поясняет он.

Согласно данным с сайта Федеральной базы судебных приставов, на должника Сергея Кузнецова из Ленинградской области открыто несколько исполнительных производств. Самый крупный долг — от 2016 года (около 3,4 млн рублей). Также есть две задолженности по кредитным платежам на общую сумму почти 615 тыс. рублей и долг по налогам в размере 36 тыс. рублей.

При этом в базе фигурирует задолженность по кредитам на сумму почти 75 тыс. рублей на имя Сергея Кузнецова из Краснодарского края. Постановление о взыскании с него денег вынес судебный участок №43 Киришского муниципального района Ленинградской области.

По словам Кузнецова из Краснодара, арест накладывается не только на его имущество, но и на имущество других людей.

«Когда я получаю от приставов документы, я вижу, что в аресте находятся пять машин, из которых только три мои. Чьи остальные — не знаю. Может, двойника, может, ещё есть такой же, как я, тёзка», — рассказывает RT Кузнецов.

Мужчина был вынужден пользоваться картами жены, потому что все средства, зачисленные на его счета, тут же списывались приставами.

RT направил запрос в управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ленинградской области. В итоге Кузнецову деньги возвратили, а также сняли аресты с его машин.

Сейчас, как сообщили RT в ведомстве, ведётся поиск настоящего должника.

«В отношении должника, проживающего в Ленинградской области, принимается весь комплекс мероприятий, направленный на исполнение требований исполнительных документов, в соответствии с действующим законодательством», — пояснили RT в пресс-службе ФССП.

Возврат средств накануне публикации подтвердил RT и сам Кузнецов.

Нужны СНИЛС и ИНН

В пресс-службе ФССП также пояснили, что в подобных случаях гражданам рекомендуется обратиться в соответствующий территориальный орган принудительного исполнения по телефонным номерам органа ФССП России, которые размещены на официальном сайте ведомства. Кроме того, необходимо предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

«В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав — исполнитель примет меры к возврату денежных средств», — говорится в ответе пресс-службы.

В ФССП RT сообщили, что благодаря внесённым в законодательство изменениям в 2020 году удалось снизить количество новых случаев ошибочной идентификации граждан.

«С 30 марта 2020 года на законодательном уровне изменились требования, предъявляемые к исполнительным документам. Статья 13 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает обязательное указание в исполнительном документе одного из идентификаторов гражданина-должника: страхового номера индивидуального лицевого счёта, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместе с тем в исполнительных документах указываются дата и место рождения, место работы гражданина-должника в том в случае, если они известны», — сообщили RT в пресс-службе.

В свою очередь, адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Владислав Жук рассказал RT, что идентификация должника всё равно проводится вручную, поэтому и возникают ошибки.

«На данный момент ответственность за такие ситуации лежит на судебных приставах. Им всё равно надо вручную проверять, есть ли человек в базе двойников. Поэтому ошибка выявляется, только если человек обращается лично. Приставы аннулируют производство, но если их несколько, то ситуация может повториться», — пояснил RT адвокат.