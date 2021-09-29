У матери в Ростовской области изъяли детей из-за бытовых условий

В Ростовской области жительницу посёлка Нижнедонской Елену Спасову лишили родительских прав, обвинив в жестоком обращении с детьми. Как следует из материалов суда, женщина не могла обеспечить детям достойное существование, поскольку в доме, где жила семья, не было канализации и водопровода. При этом условия проживания в новой квартире были признаны соответствующими нормам.

© Фото из личного архива

Жительница ростовского посёлка Нижнедонской Елена Спасова в одиночку растила двоих детей. Старшей девочке недавно исполнилось восемь лет, а младшему мальчику — пять.

По словам соседей, Елена не чаяла в них души и никогда не поднимала на них руку. Единственная проблема — семья жила в старом бараке вместе с родителями женщины, которые в последние годы стали периодически злоупотреблять спиртным.

Сама Лена, по словам соседей, «не пила и тащила на себе и детей, и родителей». В 2020-м органы опеки поставили семью Спасовой на учёт.

«До сих пор непонятно, почему это произошло. На суде сообщили, что по заявлению одной из сотрудниц, хотя она на тот момент была в декретном отпуске. Но претензии все были к Лениным родителям, что они пьяные», — рассказывает RT зампредседателя региональной общественной организации «Донская семья» Дарья Завьялова — она представляет интересы Елены в суде.

После этого, как говорит Завьялова, опека о себе не напоминала, но потом неожиданно выяснилось, что на Спасову составили семь протоколов, даже не уведомив её об этом.

В марте 2021 года Елена Спасова решила съехать от родителей и добровольно передала детей в социальный центр «Огонёк» на полгода, чтобы успеть сделать ремонт в новой квартире, приобретённой на средства маткапитала.

«Я сначала не хотела отдавать их, но меня стали запугивать, что иначе детей совсем заберут, а так я всё спокойно в порядок приведу и смогу их забрать», — рассказывает RT Елена Спасова.

Cпасова регулярно навещала детей, привозила им гостинцы, что подтверждается и материалами суда. Но уже через два месяца опека подала на неё иск о лишении родительских прав.

Проблемы быта

Как следует из материалов суда (есть в распоряжении RT), поводом для иска послужило неудовлетворительное состояние жилья, где Елена ранее жила с родителями.

В документе говорится, что в доме отсутствуют водопровод, канализация и есть тараканы.

При этом, согласно акту осмотра, который также был представлен в суде, условия проживания в новой квартире были признаны соответствующими всем санитарным нормам. Для детей там есть отдельная комната и игрушки. Но, как отмечали сотрудники опеки, в доме тоже нет водопровода и газа.

Елена говорит, что с газом проблем нет. «Просто прошлые хозяева расторгли договор на поставку газа, вот его и нет пока, заселюсь и всё подключу, — объясняет она. — А вот с водопроводом беда. Воду я не подведу».

«В таких домах без водопровода в посёлке живёт много семей, в том числе и с детьми. Но больше никому подобных нареканий не было. Люди не виноваты, что им приходится жить в старых бараках, они не могут себе позволить другое жильё», — говорит Дарья Завьялова.

Но Елену не только лишили родительских прав — против неё возбуждено уголовное дело по 156-й статье.

«В деле ни одного синяка нет. Жестокое обращение — в том, что в доме, по мнению опеки, грязно было, с детьми не занимались и этим причиняли им страдания», — отмечает Завьялова.

Агрессии не проявляла

Как следует из обвинительного заключения (есть в распоряжении RT), в вину женщине ставится отсутствие должного ухода. «Спасова Е.О. жестоко обращалась со своими детьми, что проявляется в пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство отношении, а также как уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, выражающееся в отсутствии заботы о нравственном, физическом и психическом развитии детей», — говорится в заключении.

При этом даже в обвинительном заключении признаётся, что у матери-одиночки, оставшейся без работы, вынужденной заботиться о престарелых родителях, нет «ресурса».

Представители опеки не смогли предоставить комментарий. Как показал на суде Алексей Девальд, глава администрации Краснолучского сельского поселения, куда входит посёлок Нижнедонской (документ есть в распоряжении RT), хотя в осмотрах и говорилось о беспорядке, к самой Елене претензий не было.

«Сытые, одетые, — да, бывали дни, когда не особенно опрятные, — но, по крайней мере, вещи есть у них всегда, вещи чистые», — рассказал он о её детях.

Девальд уточнил, что живёт в соседнем доме, поэтому регулярно наблюдал за семьёй: Елену и её родителей он знает давно. По его словам, бабушка с дедушкой в последнее время действительно стали злоупотреблять спиртным, но саму Елену Девальд никогда пьяной не видел.

«Агрессивных проявлений в отношении детей с её стороны не было никогда, это скорее даже не отношения матери с детьми, а как старшая сестра. Она с ними гуляет, ходит в магазин, на детскую площадку», — рассказал он в суде.

Единственное, что, по мнению главы сельского поселения, было недопустимо, это «излишне панибратские отношения», которые сложились у матери с детьми. По его мнению, Елену скорее можно обвинить в излишней мягкости. Девальд признал, что никогда не видел, чтобы она применяла к детям силу.

«То, что за неустроенной быт, плохое жильё лишают родительских прав, для нас, к сожалению, уже не новость. Но вот привлечение по уголовной статье за ненадлежащее воспитание, сопряжённое с жестоким обращением, — это пока редкость. Если такая тенденция сохранится, то недалеко до определений «пытки бедностью», — говорит руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова.

Попросила помощи

В августе Елена обратилась за помощью к общественникам. «Лена позвонила мне на мобильник и попросила помощи. Я сначала выехала к ней, сама всё посмотрела. Я не берусь за дела, когда вижу, что безнадёжно и детям будет лучше в приёмной семье. Но этот случай меня сильно расстроил. Никто о ней плохого не сказал, все соседи жалеют, говорят, что девочка хорошая. Родители, правда, выпивают, но тоже не запойные. У нас есть семьи гораздо хуже», — объясняет RT Дарья Завьялова.

Сейчас Елена решила все свои проблемы, на основании которых у неё забрали детей. «Она съехала от родителей в новый дом. Там две комнаты, новая мебель, чистенько, к зимнему периоду газ подключат. Еда есть, мамочка трудоустроилась», — говорит Завьялова.

Она отмечает, что за всё это время семья Елены Спасовой не получила практически никакой помощи от местных властей.

«Хотя опека в первую очередь должна помочь семье, разработать комплекс мер по поддержке и помощи выхода из трудной ситуации, ничего, кроме изъятия, не было сделано. Никак не помогали с работой, бытом. На суде представители администрации вспомнили только, что один раз выделили субсидию на покупку угля для отопления», — рассказывает общественница.

Пока шли разбирательства, детей уже передали в приёмную семью. Где они находятся сейчас, неизвестно. Общественники всеми силами борются за восстановление семьи. Как рассказала Завьялова, за помощью уже обратились к местным депутатам, действия опеки попросили проверить прокуратуру.