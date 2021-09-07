Ростовчанин несколько лет страдал из-за долгов московского «двойника»

В проект RT «Не один на один» обратился житель Ростова-на-Дону Дмитрий Иванов. Мужчина несколько лет страдал из-за своего «двойника» — человека с такими же ФИО и датой рождения, но живущего в Москве. Полный тёзка регулярно фигурировал как должник по различным исполнительным производствам, но судебные приставы блокировали и списывали средства у законопослушного ростовчанина. По словам Иванова, он уже всерьёз задумался о смене фамилии. После обращения RT в столичном управлении ФССП проблему Дмитрия Иванова оперативно решили, а заодно дали рекомендации по порядку действий в подобных ситуациях.

РИА Новости

© Алексей Никольский

У жителя Ростова-на-Дону Дмитрия Иванова Федеральная служба судебных приставов (ФССП) уже более двух лет блокирует счета и списывает деньги. При этом на самом деле у ростовчанина долгов нет. Он «отдувается» за своего полного тёзку, родившегося в тот же год и тот же день, но живущего в Москве.

«Подарок» на день рождения

«Всё началось в мае 2019 года, прямо в мой день рождения. Внезапно вечером мне приходит уведомление о том, что на моём счету по исполнительному производству заблокировано около 180 тыс. рублей. Я, честно говоря, изначально даже не поверил в это, думал, мошенники. Кредитов у меня никогда не было, какие-то задолженности, налоги оплачиваю своевременно. С утра начал искать информацию о том, куда надо обращаться по этому поводу, как оформлять, что писать. У меня получилось сразу напрямую связаться с приставом, но он мне не поверил и попросил меня принести очень странную бумагу — о том, что я не являюсь клиентом одного конкретного банка, где был оформлен кредит, который привёл к исполнительному производству», — рассказал RT Иванов.

По его словам, тогда у него решить проблему получилось.

© Фото из личного архива Дмитрия Иванова

«Средства довольно быстро вернули, хотя с последствиями пришлось ещё разбираться. По какой-то причине задолженность продолжала отображаться на госуслугах, и я реально боялся, что на меня будет наложено ограничение на выезд — мы как раз собирались в отпуск. Тем не менее всё в итоге разрешилось, и я как-то успокоился», — сообщил он.

В апреле 2021 года ростовчанин вновь столкнулся с такой же проблемой.

«На этот раз задолженность была на меньшую сумму, но я понял, что надо эту проблему решать кардинально. Снова обжаловал этот штраф, позвонил в ГУФССП по Москве, у них есть горячая линия, которая должна помогать в том числе таким «двойникам», как я. Штраф с меня сняли, я дал все мои данные персональные, мне сказали, что меня добавят в специальную базу «двойников», что потом позволит избежать подобных ошибок», — рассказал собеседник RT.

О существовании специального реестра «двойников» в ФССП предпочитают особо не распространяться, между тем он действительно существует.

Чтобы исключить повторные меры принудительного исполнения, данные гражданина, в том числе по его собственному заявлению, вносятся в специальный реестр, и в случае получения очередного исполнительного производства на это имя в автоматизированной информационной системе ФССП у пристава будет отражаться соответствующее предупреждение.

Однако весной Дмитрия Иванова, по всей видимости, в реестр не внесли, так как в июле ему пришли сразу три новых исполнительных производства — и вновь на московского тёзку.

«Дозвониться очень сложно»

«Разбираться со всем этим мне стоило огромных усилий и нервов, так как у меня сейчас нет физической возможности ездить за этим в Москву. По сути, единственный инструментарий в моём случае — это официальный сайт ФССП, через который пишутся все обращения. Однако оперативно они на них не отвечают, и нужно дополнительно дозваниваться. И вот тут самая основная проблема. В общей сложности я около недели по 3—4 часа в день в среднем тратил на звонки — либо постоянно занято, либо номер не работал вообще. Дозвониться очень сложно. Было и так, что я дозванивался до секретаря, она меня переводит на пристава, а тот не берёт трубку. Звонок сбрасывается — и всё приходилось делать заново», — рассказал Иванов.

В конце концов он добился ответа от пристава, которая ведёт одно из его исполнительных производств.

«Она поняла мою ситуацию, внесла коррективы, но ничего не происходит. Я звоню в банк, а там мне говорят, что от пристава оповещения об отмене заморозки средств не поступало. А пристав говорит, что она его направила. Вот такие проблемы с коммуникацией у них. И несмотря на мои звонки, объяснения, не только не сняли арест с моих счетов, но в конце августа арестовали ещё 12 тыс. по какому-то очередному новому кредиту», — рассказал мужчина.

Он также отметил интересные особенности при списании средств.

«Мелкие штрафы списываются сразу со всех счетов. То есть у меня счета в трёх банках, был штраф на 2 тыс. рублей, и с каждого счёта эту сумму списали, то есть суммарно ушло 6 тыс. рублей. Видимо, так происходит, так как у них нет информации о количестве средств на конкретном счёте. Как я понимаю, по задумке излишек потом, конечно, должен возвращаться. Что касается крупных задолженностей, то такие суммы блокируются на какое-то время. Потом, видимо, происходит окончательное списание, но у меня до этого всё же не доходило», — рассказал он.

«Проблема решена»

После обращения Дмитрия Иванова в проект «Не один на один» RT направил запрос в столичное управление ФССП с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«При совпадении персональных данных нескольких граждан могут иметь место случаи идентификации физических лиц как должников по исполнительным производствам. В такой ситуации следует оперативно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения структурного подразделения, где ведётся исполнительное производство, предоставив документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Судебный пристав-исполнитель, ведущий исполнительное производство, отменит наложенные ранее на гражданина ограничения. В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры по возврату денежных средств», — говорится в ответе ГУФССП по Москве в ответ на запрос RT.

В пресс-службе ведомства также отметили, что если производство находится на исполнении в Москве, то можно также обратиться в центр информирования граждан по телефону +7 (495) 665-72-84, звонки принимаются в рабочие дни. Также можно направить соответствующее обращение через сайт госуслуг или через интернет-приёмную официального сайта ведомства.

В пресс-службе ГУФССП по Москве также подчеркнули, что подобные случаи встречаются достаточно редко и после поступившего от RT обращения проблема жителя Ростова-на-Дону была оперативно решена. В настоящее время никаких долгов за ним уже не числится.

«Далеко не первая такая история»

По словам Дмитрия Иванова, он не ожидал, что проблема решится так быстро.

«Хочу поблагодарить телеканал RT, что не остался равнодушным к моей проблеме. Я обращался и в другие СМИ, но нигде мне даже не ответили. А вы не просто проявили журналистский интерес, но и оказали реальную помощь — именно после вашего запроса со мной оперативно связались из Москвы и решили все вопросы».

Тем не менее Иванов всё же планирует завершить уже начатое судебное разбирательство c ФССП. «Исковое заявление было направлено ещё до того, как ситуация разрешилась, насколько я знаю, оно уже поступило в суд. Хотелось бы, конечно, как минимум компенсировать расходы на самого юриста, ну и, конечно, взыскать хоть какой-то моральный ущерб. При этом никаких иллюзий по поводу возможной взысканной суммы я не питаю, понимаю, что, даже если суд встанет на мою сторону, компенсация будет совсем небольшой», — отметил он.

© Фото из личного архива Дмитрия Иванова

По словам мужчины, он уже давно подумывает о смене фамилии, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

«Дело в том, что эта история у меня далеко не первая. В это сложно поверить, но в одном классе со мной учился мой полный тёзка — Дмитрий Сергеевич Иванов. Хорошо, что хотя бы дата рождения у него была другая. Пока учились в школе, нас постоянно путали. Потом с ним же мы поступили в один вуз, но на разные факультеты, и там это продолжилось. Даже в банке перепутали наши карточки для выдачи стипендии. И если взять этого моего московского «двойника», то мне на госуслугах даже результаты его ПЦР-тестов на коронавирус приходят. Так что нас не только ФССП путает. Поэтому, возможно, действительно поменяю фамилию, хотя это и вызовет, конечно, определённые неудобства», — подытожил Дмитрий Иванов.