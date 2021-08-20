Прокуратура проверяет действия сотрудников опеки, изъявших ребёнка из-за беспорядка в доме

После публикации RT прокуратура начала проверку законности изъятия органами опеки 12-летней дочери Анны Шумилкиной из Долгопрудного. Поводом для ограничения женщины в родительских правах послужили плохое состояние жилья и беспорядок в доме, который устроил её старший сын. По словам Шумилкиной, ей не дают видеться с дочерью, которую отдали в замещающую семью. Сейчас женщина пытается вернуть ребёнка через суд, но переживает, что за время разлуки девочку могли настроить против неё.

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После публикации RT прокуратура Московской области организовала проверку в связи с возможными нарушениями прав 48-летней жительницы Долгопрудного Анны Шумилкиной, у которой органы опеки изъяли несовершеннолетнюю дочь.

«По результатам проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Долгопрудного, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили RT в ведомстве.

По словам Шумилкиной, ей о начале проверки ничего не известно: представители прокуратуры пока с ней не связывались.

«Я не знала, что делать»

RT рассказывал о ситуации, в которой оказалась мать-одиночка Анна Шумилкина. У женщины двое детей. Старший сын Иван, по словам матери, с детства страдал психическим расстройством и вырос фактически неуправляемым. До 18 лет он состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), хулиганил, а в 2019 году к нему приехал товарищ из другого города.

Друзья, как жалуется Анна, не торопились искать работу, сутками сидели дома и отравляли жизнь ей с дочкой Машей: пьянствовали, выбили окно в подъезде и даже умудрились испортить проводку, оставив комнату без света.

«Я уже не знала, что делать, куда обращаться, чтобы помогли. В школу ходила, говорила, что старший буянит, Маше учиться мешает. Вызывала полицию, но они только могли друга вывести из квартиры, а потом его Ваня опять запускал — и всё снова повторялось», — говорит Анна.

После очередного обращения в полицию в ноябре 2019 года к Шумилкиной пришли представители инспекции по делам несовершеннолетних. Как вспоминает женщина, визит был неожиданным, а как раз накануне Ваня и его друг ушли из квартиры, прихватив сумку со всеми продуктами. Инспекторы обратили внимание, что дома бардак, свет не горит, еды нет, — и забрали Машу с собой.

После изъятия из семьи девочка стала жить в долгопрудненском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Полёт».

Мать постоянно её навещала, приносила подарки, что подтвердили в суде представители социального центра (материалы есть в распоряжении RT).

Однако заявление о возвращении дочери Анна Шумилкина не подала. Как объясняет женщина, сотрудники опеки сказали ей, что вернуть ребёнка можно только по решению суда. А в суде отсутствие соответствующего заявления стало доводом в пользу того, что мать не хотела возвращать дочь.

Пандемия спутала планы

По словам Шумилкиной, она пыталась как можно быстрее устранить все нарушения, но пандемия спутала все планы.

«Я устроила Ваню в больницу, чтобы его пролечили и он спокойней стал. А тут пандемия — пришлось домой забрать, меня саму с работы уволили, а ещё и социальный центр закрылся на карантин», — вспоминает она.

Но даже в это время она старалась поддерживать контакт с дочерью, общалась с ней через забор, когда детей выводили на прогулку.

К концу 2020 года Анна смогла привести дела в порядок: нашла официальную работу, друг сына съехал от них. Однако вернуть дочь не удалось. Хотя на суде, где рассматривалось дело об ограничении Шумилкиной в родительских правах, девочка заявила, что хочет жить с матерью (материалы заседания есть в распоряжении RT). Представители социального центра также подтвердили, что у мамы с дочкой хорошие отношения.

Основанием для ограничения в правах стало плохое состояние жилья. «Комната захламлена, спальное место ответчика и её несовершеннолетней дочери завалено вещами, по шкафам и стенам ползают тараканы», — говорится в решении суда.

Без права навещать дочь

Сейчас Анне отказывают во встречах с дочкой.

«В «Полёте» говорили, что, раз в правах ограничили, у меня нет права навещать Машу. Пыталась с ней в школе встретиться, там классная руководительница то же самое сказала. Все мне врали», — рассказывает женщина.

Потом, по словам Шумилкиной, ей сказали, что дочь отдали в замещающую семью и она якобы больше не хочет видеть мать.

«Я с июня не могу увидеть дочь», — жалуется женщина. По её словам, после очередного отказа во встрече она обратилась к правозащитникам, которые помогли подать иск об отмене ограничения в родительских правах.

По словам председателя общественной организации «Иван Чай» Элины Жгутовой, 17 августа в суде состоялась предварительная беседа по делу о снятии ограничений в родительских правах.

«Анна предъявила справку о доходах и положительную характеристику с места работы. Условия проживания, которые в основном и явились причиной ограничения, были осмотрены органами опеки. Акт осмотра жилищных условий был составлен в присутствии органов опеки, ПДН и прокуратуры. Надеемся, что суд примет положительное решение и снимет ограничения в родительских правах», — говорит Жгутова.

Сама Анна сейчас опасается, что за время разлуки дочь могли попытаться настроить против неё. Элина Жгутова признаёт, что решение суда зависит в том числе и от показаний девочки, которая во время предыдущего процесса заявляла, что хочет жить с матерью.

Следующее судебное заседание состоится 2 сентября.