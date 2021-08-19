В Подмосковье ветеран ВОВ 26 лет добивается получения земельного участка

В подмосковной Ивантеевке 94-летняя Мария Тарасова — участница Великой Отечественной войны, дошедшая до Берлина, — уже четверть века пытается добиться выделения земельного участка. По словам женщины, два года назад местные чиновники сообщили, что уже подобрали для неё участок в соседнем районе, поскольку в Ивантеевке свободной земли нет. Но в итоге ветеран ничего не получила. Сейчас чиновники заявляют, что предоставить бесплатно земельный участок Тарасовой им не позволяет закон. Подробнее — в материале RT.

© Фото из личного архива

Боевой путь

Когда началась Великая Отечественная война, Марии Васильевне Тарасовой было 13 лет. На тот момент её семья проживала в селе Задушное Новосильского района Орловской области.

Женщина вспоминает, как зимой 1941 года немцы вошли в деревню и дотла сожгли её. По словам Тарасовой, их семье пришлось зимовать в погребах, там же укрывались от разрывов бомб и снарядов. Весной они перебрались в соседний район.

Там, по словам ветерана, дислоцировалась 397-я стрелковая дивизия. «Мы с подругой стали помогать им вести хозяйство — стирали и полоскали бельё, которое приносили с передовой. Потом работали в столовой», — вспоминает она.

В итоге девушек-подростков зачислили в воинскую часть, с которой они дошли до Берлина.

Закончила войну Мария в звании ефрейтора. Была награждена медалью «За победу над Германией», орденом «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени, а также получила благодарность за подписью Сталина «за отличные боевые действия».

© Фото из личного архива

Переезд в Ивантеевку

После окончания войны Мария Васильевна вернулась в Орловскую область в родное село. Работала на ферме — у Марии Васильевны 60 лет трудового стажа. Вырастила троих детей — сейчас у Тарасовой четверо внуков и много правнуков.

В 1990-е Тарасова перебралась к детям в Ивантеевку.

«Дети выросли, купили жильё и взяли меня к себе. Я здесь сразу встала на очередь на земельный участок, потому что привыкла жить в доме, люблю просторы, люблю ухаживать за огородом. А в четырёх стенах жить не могу — они на меня давят», — рассказывает RT Тарасова.

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По её словам, в городе она кое-как выдерживает зиму, а на лето с внуками и правнуками уезжает в Орловскую область в родную деревню.

«Квартиру я не получала, жилищные условия не улучшала, я все 26 лет прошу выделить мне земельный участок, но мне отказывают», — говорит она.

Обещания

По словам женщины, два года назад ситуация вроде бы сдвинулась с мёртвой точки — глава Ивантеевки Максим Красноцветов пообещал найти для Тарасовой земельный участок.

Но, как писали местные СМИ, поскольку в городе свободных участков не было, Красноцветов обратился к своему коллеге Алексею Валову, занимавшему тогда пост главы Щёлковского района (в декабре 2019 года сообщалось, что суд арестовал Валова по делу о взятке. — RT), с просьбой подыскать свободную землю там.

5 февраля 2019 года на портале «Ивантеевка сегодня» появилась новость о том, для Марии Васильевны подобрали участок земли, также было опубликовано фото, как руководители округов Ивантеевки и Щёлкова дарят Тарасовой цветы. Но в итоге ветеран так ничего и не получила.

© Администрация ЩМР

«Приехали, букет мне подарили и забыли. На следующий день мы пришли в администрацию, чтобы поехать посмотреть участок. А мне говорят, что они сами не могут дозвониться до человека, который будет этим заниматься. На этом закончилось», — рассказывает RT участница ВОВ.

RT обратился с запросом в администрацию городского округа Пушкинский Московской области (в конце 2020 года городские округа Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинский были объединены в один. — RT) c просьбой прояснить ситуацию с выделением земли ветерану.

Однако в администрации заявили, что выделить участок Тарасовой не могут. Как следует из ответа, ветеран включена в список очередников 24 февраля 1995 года. На данный момент её очередь — под номером 773.

«Предоставление земельных участков ветеранам ВОВ в собственность бесплатно не предусмотрено. Предусмотрена мера социальной защиты инвалидов войны в виде преимущества при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков и огородных земельных участков», — говорится в ответе.

Также представители администрации отметили, что в соответствии с Генеральным планом, в границах городского округа Ивантеевка Московской области не предусмотрены территориальные зоны для ведения садоводства и огородничества, кроме существующих.

«Администрацией Городского округа Пушкинский Московской области будет проведена инвентаризация земель на территории объединённого городского округа для последующего принятия решения по вопросу предоставления земельного участка для приобретения Тарасовой М.В.», — сообщили RT в администрации.

RT продолжит следить за ситуацией.